Pune Canal Body Found: जारकरवाडीतील डिंभे धरणाच्या उजव्या कालव्यातील मृतदेहाची टी-शर्टवरील नावाच्या धाग्याने उकल

पारगाव : जारकरवाडी ता.आंबेगाव येथे डिंभे धरणाच्या उजव्या कालव्याच्या पाण्यामध्ये ७० वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यूदेह आढळून आल्याची घटना रविवार ( दि.१२) रोजी सकाळी नऊ वाजताच्या सुमारास उघडकीस आली. पारगाव कारखाना पोलिसांनी मृतदेहाच्या अंगात असलेल्या टी-शर्टावरील नावावरुन मृतदेहाची ओळख पटवली. बबन नरहरी हांडे ( वय.७० वर्ष रा. वनकुटे ता. संगमनेर जि.अहिल्यानगर) असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे..पारगाव पोलीसांनी दिलेल्या माहितीनुसार पारगाव कारखाना पोलीस ठाणे हद्दीतील मौजे जारकरवाडी रविवार ( दि.१२) रोजी सकाळी नऊ वाजताच्या सुमारास शेतकरी विलास लबडे यांना डिंभे धरणाच्या उजव्या कालव्या मध्ये एका पुरुष जातीचा मृतदेह दिसल्याची माहीती त्यांनी पारगाव कारखाना पोलीस ठाण्यात दिली..पोलिसांनी मयत व्यक्तीच्या अंगातील टी-शर्ट वर असलेल्या नावावरून त्याच्या गावाचा व नातेवाईकांचा शोध लावला. पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन कांडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक भाऊसाहेब लोकरे ,पोलीस हवालदार वडेकर ,कालेकर, पोलीस शिपाई संजय साळवे यांनी तपास केला असता सदरचा मृतदेह हा बबन नरहरी हांडे राहणार वनकुटे तालुका संगमनेर जिल्हा अहिल्यानगर यांचे असल्याचे निष्पन्न झाले तसेच त्यांचा मुलगा संजय बबन हांडे यांच्या ताब्यात सदरचा मृतदेह अंत्यविधीसाठी देण्यात आला आहे.