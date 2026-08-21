पुणे

जय हिंद इंडस्ट्रीजची ६०० कोटींची गुंतवणूक

जय हिंद इंडस्ट्रीजची ६०० कोटींची गुंतवणूक
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जय हिंद इंडस्ट्रीजची
६०० कोटींची गुंतवणूक
पुणे, ता. २१ ः जय हिंद इंडस्ट्रीज प्रा.लि. कंपनीने हाय प्रेशर डाय कास्टिंग (एचपीडीसी) आणि ग्रॅव्हिटी डाय कास्टिंगमधील (जीडीसी) उत्पादनक्षमता आणि कार्यक्षमता अधिक दृढ करण्यासाठी पुढील दोन वर्षांत ६०० कोटी रूपयांच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. कंपनीने याआधी चेन्नई येथील प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी २०० कोटी रूपयांच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली होती, त्यानंतर आणखी ४०० कोटी रूपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही अतिरिक्त गुंतवणूक आर्थिक वर्ष २०२६-२७ ते आर्थिक वर्ष २०२७-२८ दरम्यान दोन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने पुण्यातील आकुर्डी व उर्से आणि चेन्नईसह कंपनीच्या प्रमुख उत्पादन ठिकाणांवर विस्तार करण्यासाठी वापरली जाईल, असे कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रसन फिरोदिया यांनी सांगितले.

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