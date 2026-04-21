Baramati News : जय पवार यांच्या भाषणाने बारामतीकर भावुक.....

बारामती - सुनेत्रा पवार यांच्या बारामतीतील सांगता सभेत जय पवार यांनी भावुक भाषण करत उपस्थितांची मने जिंकून घेतली. अजितदादांच्या विधानसभेच्या सांगता सभेच्या वेळेस मी दादांसमोर पहिल्यांदा भाषण केले आणि दुर्देवाने ते त्यांच्यासमोरील माझ शेवटच भाषण ठरल.... आणि आज वहिनींसाठी उभा आहे, असे जय पवार यांनी भाषणाच्या सुरवातीलाच सांगितल्यानंतर वातावरण काहिसे भावुक झाले. .गावोगावी फिरताना लोक मला म्हणत होते की, तुम्ही प्रचाराला यायलाच नको होत, ही निवडणूक आम्ही आमच्या हातात घेतली आहे, कारण दादांनी आमच्यासाठी इतक केल आहे त्याचे मोजमाप होऊ शकत नाही. पण लोकांच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी मी फिरत होतो.आज एकाच गोष्टीची कमतरता जाणवते ती म्हणजे दादांचा आवाज.... मी जेव्हा त्यांच्या प्रचाराचा दौरा करुन यायचो, त्यांचा रात्री फोन यायचो...काय रे जय...कसा झाला रे दौरा....तो आवाज आज माझ्या मनात आणि हृदयात आहे. आजही घरी जातो तेव्हा त्यांचा तोच आवाज कानात घुमतो...जयडया रडायच नाही लढायच....असे ते म्हणायचे. माझ मन भरुन येत पण तरीही दादा आणि वहिनींसाठी आणि बारामतीकरांसाठी आम्ही काम सुरु केल आहे..दादांना लहानपणी मी म्हणायचो की कुटुंबाला वेळ का नाही देत....ते म्हणायचे बारामतीकर हेच माझ कुटुंब आहे. मला त्या वेळेस ते समजल नाही पण आज हा जनसमुदाय बघून मला समजल की दादा आमच्यासाठी काय सोडून गेले आहेत.आपण सर्वांनी मिळून एक इतिहास घडवायचा आहे. दादांना आदरांजली वाहण्यासाठी त्यांनी उपस्थितांना मोबाईल टॉर्च सुरु करण्यास सांगितल्यानंतर मंडपातील अनेकांच्या डोळयात अश्रू तरळले..पार्थ पवार यांचे उत्तम नियोजन.....सुनेत्रा पवार यांच्या प्रचाराच्या प्रारंभाची आणि सांगता सभेचे नियोजन खासदार पार्थ पवार यांनी जातीने केले. मुख्यमंत्र्यांशी समन्वयापासून ते मैदानावरील व्यवस्थेपर्यंत व कार्यकर्त्यांच्या व पदाधिका-यांच्या समन्वयापासून ते बूथ कमिटी नियोजनापर्यंतच्या सर्व बाबी पार्थ पवार यांनी यशस्वीपणे हाताळल्या.