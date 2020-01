पुणे : आंदोलनामुळे जयकर ग्रंथालय बंद

पुणे : सावित्रीबाई फुले विद्यापीठातील जयकर ग्रंथालयातील पुस्तके चोरीला जात असल्याच्या प्रकरणाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याच्या निषेधार्थ शुक्रवारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेतर्फे ग्रंथालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी सुमारे तीन तास ग्रंथालय बंद करण्यात आले होते. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप जयकर ग्रंथालयात विद्यार्थी अभ्यासासाठी पुस्तकांची मागणी करतात, त्यावेळी त्यांना पुस्तक मिळत नाहीत. पुस्तके चोरीला जात असल्याची तक्रार अनेकदा ग्रंथालय प्रशासनाकडे करण्यात आली होती. पण त्याची दखल घेतली जात नव्हती. उडवाउडवीची उत्तरे देऊन विद्यार्थ्यांना पिटाळले जात होते. याविरोधात अभाविपचे पुणे विद्यापीठाचे अध्यक्ष दयानंद शिंदे व कार्यकर्त्यांनी आज ग्रंथालयासमोर आंदोलन करून याचा जाब विचारला. यावेळी तीन तास ग्रंथालय बंद होते. अखेर विद्यापीठ प्रशासनाने सोमवारी (ता.६) सीसीटीव्ही फुटेज तपासून कारवाई करण्याचे देण्यात आल्याने आंदोलन स्थगित केले.

Web Title: Jayakar Library was Closed due to agitation of Students