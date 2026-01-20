JEE Main 2026 : पुण्यात वाहतूक बदलामुळे जेईई मेन परीक्षार्थींना केंद्रावर पोचण्यासाठी आव्हान

पुणे : देश पातळीवरील नामांकित संस्थांमध्ये अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणारी ‘जेईई मेन’ परीक्षा सध्या सुरू आहे. पहिल्या सत्रातील जेईई मेन परीक्षा २१ ते २४ जानेवारी दरम्यान होत आहे. दरम्यान, पुण्यात ‘पुणे ग्रॅंड टूर’ ही आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धा होत असून यानिमित्त शहराच्या विविध भागातील वाहतुकीत बदल केल्याने अनेक रस्ते बंद राहणार आहेत. परिणामी, ‘जेईई मेन’परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वेळेत परीक्षा केंद्रावर पोचण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे..देशातील राष्ट्रीय पातळीवरील नामांकित संस्थांमध्ये अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी राष्ट्रीय टेस्टिंग एजन्सीमार्फत जेईई मेन परीक्षा घेण्यात येते. ही परीक्षा दोन सत्रांमध्ये घेतली जाते. पहिल्या सत्रातील जेईई मेन परीक्षा जानेवारी २०२६मध्ये, तर दुसरे सत्रातील परीक्षा एप्रिल २०२६मध्ये होणार आहे. पहिल्या सत्रातील जेईई मेन परीक्षा २१, २२, २३ आणि २४ जानेवारी (पेपर एक- बी.ई/बी.टेक), तर २८ आणि २९ जानेवारीला (पेपर एक- बी.ई/बी.टेक, पेपर दोन- बी.आर्च, बी. प्लॅनिंग, बी.आर्च आणि बी. प्लॅनिंग) होणार आहे. .MPSC Exam: पूरस्थितीमुळे राज्यसेवा परीक्षा पुढे ढकला; एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या राज्यभरातील विद्यार्थ्यांची मागणी.दरम्यान, पुण्यातील हजारो विद्यार्थी ही परीक्षा देतात. या परीक्षेच्या काळात पुण्यात ‘पुणे ग्रॅंड टूर’ होत असून यानिमित्त शहरातील वाहतुकीत बदल केला आहे. वाहतूकीतील बदलामुळे शहरातील अनेक रस्ते बुधवारी (ता. २१) ते शुक्रवारी (ता. २३) दरम्यान बंद असणार आहेत..याच काळात ‘जेईई मेन’ची स्पर्धा होत असल्याने परीक्षा केंद्राच्या ठिकाणी पोचण्यासाठी परीक्षार्थींना वाट काढत जावे लागणार आहे. ‘जेईई मेन’ परीक्षा सकाळ आणि दुपारच्या सत्रात होत आहे. सकाळच्या सत्रात सकाळी ९ ते दुपारी १२ आणि दुपारच्या सत्रात दुपारी ३ ते सायंकाळी ६ यावेळेत परीक्षा असणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थी-पालकांना वेळेचे नियोजन करून जेईई मेन परीक्षेचे केंद्र गाठावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.