जेईई, नीट परीक्षेबाबत निर्णय झाला?

पुणे : देशातील कोरोनाचा वाढता संसर्ग लक्षात घेता, जेईई आणि नीट या पपरीक्षा पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी मागणी होत आहे. असे असतानाच याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार असल्याचा सुतोवाच केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी ट्वीटरद्वारे केला आहे. त्यामुळे परीक्षेची तयारी करत असलेल्या लाखो विद्यार्थ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

Looking at the prevailing circumstances & requests received from students & parents appearing for #JEE & #NEET examinations, a committee consisting of @DG_NTA & other experts has been advised to review the situation & submit its recommendations to @HRDMinistry latest by tomorrow. pic.twitter.com/xByKLUqAIc

— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) July 2, 2020