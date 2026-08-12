पुणे

संशयास्पदरित्या फिरणाऱ्या तरुणावर सासवडमध्ये कारवाई

संशयास्पदरित्या फिरणाऱ्या तरुणावर सासवडमध्ये कारवाई
Published on

सासवड, ता. १२ : जेजुरी नाका परिसरात मध्यरात्री संशयास्पदरित्या लपून बसलेल्या एका तरुणावर सासवड पोलिसांनी कायदेशीर कारवाई केली आहे. जयंत लच्छु खडके (वय २३, रा. काळेवाडी, मूळ रा. चिखलदरा) असे या तरुणाचे नाव आहे. मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास गस्त सुरू असताना जयंत खडके हा अंधारात संशयास्पदरित्या बसलेला आढळला. पोलिसांनी त्याची विचारपूस केली असता, त्याने समाधानकारक उत्तर दिले नाही. तो गुन्हेगारी उद्देशाने फिरत असल्याचे दिसून आल्याने, पोलिसांनी त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

recent crime reports
Maharashtra crime updates
safety concerns in Saswad
सासवड पोलिसांची कारवाई
youth crime in Maharashtra
Saswad local news
young man arrested near Jejuri Naka
midnight police action in Saswad
suspicious circumstances Jejuri
crime in Saswad
police investigation in Jejuri
Jejuri Naka crime news
alarming crime rates in Pune
midnight arrests in Pune
police action against suspects
Jejuri Naka police action
youth arrested in Pune
जेजुरी नाक्यावर युवक पकडला
रात्रीची अटक सासवडमध्ये
संशयास्पद कृत्ये
पुण्यात गुन्हेगारी घटनांचा वाढता दर
पोलिस तपास सासवड मध्ये
जेजुरी चोरीच्या घटनांचा थांग
युवकांमध्ये गुन्हेगारीचा वाढता कल
सासवडचे स्थानिक बातम्या
जेजुरी नाक्यावरील अटक
सासवडमध्ये सुरक्षितता चिंतेचा विषय
पुण्यातील पोलिस क्रियाकलाप
सासवड चा गुन्हे रिपोर्ट
Marathi News Esakal
www.esakal.com