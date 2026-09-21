जेजुरीत ज्येष्ठांच्या संघाकडून नवीन जागेची खरेदी

जेजुरी, ता. २१ : जेजुरीनगरीत कार्यरत असलेल्या जय मल्हार ज्येष्ठ नागरिक संघटनेने विविध सामाजिक व सार्वजनिक उपक्रमांसाठी ज्येष्ठ नागरिक भवनासमोर जागा खरेदी केली आहे. या जागेवर लोकसहभागातून नवीन इमारत उभारण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष श्याम पेशवे यांनी दिली.
जय मल्हार ज्येष्ठ नागरिक संघटनेची स्थापना २००१ मध्ये जेजुरी येथे झाली. सन २०१० मध्ये तत्कालीन खासदार शरद पवार यांच्या निधीतून होळकर तलावाकाठी ज्येष्ठ नागरिक भवनाची दोन मजली इमारत उभारण्यात आली. या भवनात वर्षभर विविध सामाजिक व सांस्कृतिक उपक्रमांचे आयोजन केले जाते. यामध्ये व्याख्याने, आरोग्य शिबिरे, गुणवंत विद्यार्थी व मान्यवरांचा सत्कार, ग्रंथालय, विविध स्पर्धा तसेच दशक्रिया विधीनिमित्त कार्यक्रमांचा समावेश आहे.
ज्येष्ठ नागरिक भवनातील उपलब्ध जागा अपुरी पडत असल्याने जेजुरी तसेच पंचक्रोशीतील नागरिकांसाठी दशक्रिया विधीनिमित्त होणारे कार्यक्रम आणि अन्य सामाजिक उपक्रम आयोजित करण्यासाठी नवीन जागा खरेदी करण्यात आली आहे. या जागेवर लोकसहभागातून नवीन इमारत उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन पेशवे यांनी केले.
जागा खरेदीसाठी अध्यक्ष पेशवे, उपाध्यक्ष पांडुरंग कोरपड, उषा आगलावे, सचिव मोहिनी धोत्रे, नंदकुमार निरगुडे, सुरेश पवार, सुहास बारभाई, आनंदराव जगताप, हरिश्चंद्र कराळे, बाबूराव जगताप, सयाजी मोहरकर, माणिक पवार आदी सभासदांनी प्रयत्न केले.
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