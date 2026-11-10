Jejuri Somvati Yatra: जेजुरीत रंगला सोमवतीचा सोहळा ;भाविकांची गर्दी; गडावर भंडाऱ्याची उधळण अन् आतषबाजी

जेजुरी,: श्री. क्षेत्र जेजुरीत सोमवारी (ता. ९) खंडोबाची सोमवती यात्रा भरली होती. सकाळी अकरा वाजता कऱ्हा स्नान झाले. यावेळी सोमवती स्नानाची पर्वणी भाविकांनी साधली. खंडोबाचा जयघोष, भंडाऱ्याची उधळण व आतषबाजी यामुळे यंदा सोमवती सोहळा जल्लोषात पार पडला. दिवाळीत सोमवती यात्रा आल्याने सनई चौघड्याबरोबर आतषबाजी पाहण्यास मिळाली. खांदेकरी, मानकरी, पालखी धालेवाडी जवळील कऱ्हा नदी घाटावर घेऊन जातात. आज सकाळी पहाटे पाच वाजता पेशव्यांनी इशारा देताच पालखी सोहळा सुरू झाला. .यावेळी इमानदार मुख्य मानकरी राजेंद्र पेशवे, सचिन पेशवे, खांदेकरी मानकरी मंडळाचे अध्यक्ष जालिंदर खोमणे, गणेश आगलावे, देवसंस्थानचे मुख्य विश्वस्त ॲड. विश्वास पानसे, विश्वस्त मंगेश घोणे, पोपटराव खोमणे, ॲड. पांडुरंग थोरवे, अनिल सौंदडे, अभिजित देवकाते व खांदेकरी मानकरी मंडळाचे पदाधिकारी आदी उपस्थित होते. पालखीची मंदिर प्रदक्षिणा सुरू असताना भंडाऱ्याची मुक्त उधळण करण्यात आली. नंदी चौक, छत्री मंदिर, जानूबाई मंदिर येथून पालखी धालेवाडी रस्त्याने कऱ्हा नदीवर आणण्यात आली. तेथे सकाळी अकरा वाजता पालखीतील उत्सव मूर्तींना कऱ्हेच्या पाण्याने व दहीदुधाने स्नान घालण्यात आले..यावेळी भाविकांनी सोमवती स्नानाची पर्वणी साधली. कऱ्हा नदी घाटावर मोठ्या प्रमाणावर भाविकांनी गर्दी केली होती. खंडोबाचा जयघोष आणि भंडाऱ्याची उधळण यामुळे कऱ्हा नदीचे पात्र फुलले होते. त्यानंतर पालखी धालेवाडीकडे मार्गस्थ झाली. जागोजागी ग्रामस्थांनी रांगोळी काढून व फुलांची सजावट करून पालखीचे स्वागत केले. दवणेमळा मार्गे पालखी जेजुरीत जानूबाई मंदिरात आणण्यात आली. दुपारी दोन वाजता जेजुरी शहरात पालखी आली. तेथे स्थानिक नागरीकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली होती. सायंकाळी रोजमारा(धान्य) वाटून पालखी सोहळ्याची सांगता झाली.देवसंस्थानच्यावतीने पालखी सोहळ्यासाठी सुविधा पुरविण्यात आल्या होत्या. श्री. क्षेत्र कडेपठारावरही भाविक दर्शनासाठी जात होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.