Pune Crime News: तोतया पोलिसांकडून दोन ज्येष्ठांचे दागिने लंपास

पुणे : 'पोलिस अधिकारी तपासणी करत आहेत, तुमच्या गळ्यातील दागिने काढून ठेवा,' अशी बतावणी करत तोतया पोलिसांनी दोन ज्येष्ठ नागरिकांना सुमारे अडीच लाख रुपयांचा गंडा घातला. नऱ्हे आणि पाषाण सूस रस्ता परिसरात या घटना घडल्या. या दोन्ही गुन्ह्यांमधील आरोपी एकच असण्याची शक्यता आहे. .नऱ्हे येथील झील कॉलेज चौकाजवळ एका ज्येष्ठ नागरिकास (वय ७५, रा. नऱ्हेगाव) दोन दुचाकीस्वारांनी गाठले. 'साहेबांनी तुम्हाला थांबायला सांगितले होते, तुम्ही का थांबला नाही? तुमच्या गळ्यातील सोनसाखळी कोणीतरी हिसकावून घेईल, ती काढून ठेवा,' असे सांगून त्यांना घाबरवले. ज्येष्ठ नागरिकाने त्यावर विश्वास ठेवून ९० हजार रुपये किमतीची सोन्याची साखळी कागदात बांधून गाडीच्या डिक्कीत ठेवली. मात्र, हातचलाखी करून चोरट्यांनी ती साखळी चोरून नेली. ही घटना सोमवारी रात्री सव्वादहा वाजता घडली. याप्रकरणी नऱ्हे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..दुसऱ्या घटनेत, पाषाण सूस रस्त्यावरील रिलायन्स मार्टजवळ एका ज्येष्ठ महिलेची (वय ७५, रा. पाषाण) फसवणूक झाली. दोन तोतया पोलिसांनी त्यांना अडवून, 'पुढे काही महिलांच्या सोनसाखळ्या चोरीला गेल्या आहेत, तुमची चेन व्यवस्थित काढून ठेवा,' असे सांगितले. ज्येष्ठ महिलेने त्यांची पावणेदोन लाख रुपयांची चेन कागदात बांधून त्यांच्याकडे दिली. मात्र, चोरट्यांनी नजर चुकवून बनावट अंगठ्या असलेला कागद त्यांना देत मूळ दागिने घेऊन पळ काढला. ही घटना मंगळवारी (ता. २१) सकाळी साडेआठ वाजता घडली. याप्रकरणी बाणेर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.