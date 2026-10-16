Pune Crime : विसर्जन मिरवणुकीत भाविकांना लुटणाऱ्या टोळीकडून २१ लाखांचे दागिने जप्त; उत्तर प्रदेशातील टोळीवर फरासखाना पोलिसांची कारवाई

पुणे - गणेशोत्सव विसर्जन मिरवणुकीतील गर्दीचा गैरफायदा घेऊन भाविकांचे सोन्याचे दागिने आणि मोबाइल हिसकावणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील आंतरराज्य टोळी फरासखाना पोलिसांनी उघडकीस आणली आहे. या टोळीकडून २१ लाख रुपयांचे सोन्याचे दागिने जप्त केले असून, चोरीचे १३ गुन्हे उघडकीस आले आहेत..विजयपाल कवर सैन (वय ३४, रा. इस्लामपूर घसौली, जि. शामली, उत्तर प्रदेश) असे अटक केलेल्या मुख्य आरोपीचे नाव असून, त्याचे इतर पाच साथीदार निष्पन्न झाले आहेत. बेलबाग चौकाजवळ बुधवार चौकात २५ सप्टेंबर रोजी रात्री फिर्यादी सागर कोमटी हे विसर्जन मिरवणूक पाहत असताना सहा जणांच्या टोळक्याने त्यांना पकडले. आरोपींनी कोमटी यांना मारहाण करून, चाकूचा धाक दाखवून कटरने गळ्यातील सोन्याची साखळी व मोबाइल जबरदस्तीने हिसकावून नेला होता. या प्रकरणी फरासखाना पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता..पोलिस अंमलदार गजानन सोनुने आणि चेतन होळकर यांना मिळालेल्या माहितीनुसार हा गुन्हा उत्तर प्रदेशातील शामली येथील टोळीने केल्याचे समोर आले. पोलिसांनी विजयपाल सैन याला ताब्यात घेऊन कसून चौकशी केली असता त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. त्यानंतर तपास पथकाने उत्तर प्रदेशात जाऊन सोन्याचे दागिने, मोबाइल जप्त केले..पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावले यांच्या सूचनेनुसार वरिष्ठ निरीक्षक संदीप देशमाने, पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) शिवप्रकाश मुळे, राजेश महाला, सहाय्यक निरीक्षक अनिल सुरवसे, पोलिस उपनिरीक्षक राजेंद्र पाटोळे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. दरम्यान, विश्रामबाग पोलिसांनीही हरियाणा येथील तिघांना अटक करून सुमारे २३ लाख रुपयांचा ऐवज नुकताच जप्त केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.