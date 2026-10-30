समर्थ अभियांत्रिकीच्या ११ विद्यार्थ्यांची निवड

बेल्हे, ता. ३० : येथील समर्थ कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड मॅनेजमेंटमध्ये आयोजित कॅम्पस प्लेसमेंट ड्राइव्हमध्ये रांजणगाव एमआयडीसीतील जेएफई शोजी स्टील इंडिया प्रा. लि. या जपानी कंपनीतर्फे ११ विद्यार्थ्यांची इंटर्नशिपसाठी निवड करण्यात आली. यशस्वी इंटर्नशिपनंतर या विद्यार्थ्यांना कंपनीत पूर्णवेळ नोकरीची संधी मिळणार आहे.
बेल्हे येथील समर्थ अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या प्रशिक्षण व प्लेसमेंट विभागाच्या वतीने या निवड प्रक्रियेचे आयोजन केले होते. या उपक्रमामुळे अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना नामांकित औद्योगिक कंपनीत प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळविण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. या कॅम्पस ड्राइव्हमध्ये महाविद्यालयातील अंतिम वर्षाच्या मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन या अभियांत्रिकी शाखांतील विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. या कंपनीचे उपमहाव्यवस्थापक संजय कुमार सूर्यवंशी, एच.आर. मॅनेजर रेश्मा येळनुरे आणि प्रज्ञा भालेराव यांनी ही निवड प्रक्रिया राबवली. यावेळी प्राचार्य डॉ. नवनाथ नरवडे यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.
या यशाबद्दल संस्थेचे अध्यक्ष वसंतराव शेळके, उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर शेळके, सचिव विवेक शेळके, विश्वस्त वल्लभ शेळके, माजी जिल्हा परिषद सदस्या स्नेहल शेळके, कॅम्पस डायरेक्टर प्रा. राजीव सावंत, प्रा. प्रदीप गाडेकर यांनी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले. महाविद्यालयाचे प्रशिक्षण व प्लेसमेंट अधिकारी प्रा. सचिन पोखरकर यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक आणि सूत्रसंचालन केले.
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