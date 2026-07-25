पुणे

Ambegaon News: महिलांच्या उद्योजकतेला जिज्ञासाचे बळ! आंबेगाव-खेडमधील १२० बचत गटांना ₹९.९९ कोटींचे कर्ज; शंभर टक्के वसुलीची किमया

माविमअंतर्गत कार्यरत जिज्ञासा लोकसंचलित साधन केंद्राने २०२५-२६ मध्ये आंबेगाव आणि खेड तालुक्यातील १२० बचत गटांतील ७५० महिलांना ₹९.९९ कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून दिले. विशेष म्हणजे या कर्जाची शंभर टक्के वसुलीही झाली आहे.
Jigyasa Resource Centre disburses Rs 9.99 crore loans to 120 self help groups in Ambegaon and Khed with 100 percent recovery

Jigyasa Resource Centre disburses Rs 9.99 crore loans to 120 self help groups in Ambegaon and Khed with 100 percent recovery

Sakal

डी.के.वळसे पाटील
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मंचर : महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम), पुणे अंतर्गत कार्यरत जिज्ञासा लोकसंचलित साधन केंद्र, मंचर यांनी गेल्या तेरा वर्षांत आंबेगाव व खेड तालुक्यातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी उल्लेखनीय कार्य केले आहे. महिला बचत गटांची स्थापना, त्यांना उद्योग-व्यवसायासाठी प्रशिक्षण, विविध बँकांच्या माध्यमातून अर्थसाहाय्य आणि स्वावलंबनाचा मार्ग उपलब्ध करून देण्यात जिज्ञासा केंद्राने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात १२० बचत गटांतील ७५० महिलांना एकूण ₹९ कोटी ९९ लाख ५० हजारांचे कर्ज वाटप करण्यात आले असून या कर्जाची शंभर टक्के वसुली झाली आहे, अशी माहिती जिज्ञासा लोकसंचलित साधन केंद्राच्या व्यवस्थापक मनीषा जारकड यांनी दिली.

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