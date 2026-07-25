Ambegaon News: महिलांच्या उद्योजकतेला जिज्ञासाचे बळ! आंबेगाव-खेडमधील १२० बचत गटांना ₹९.९९ कोटींचे कर्ज; शंभर टक्के वसुलीची किमया

मंचर : महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम), पुणे अंतर्गत कार्यरत जिज्ञासा लोकसंचलित साधन केंद्र, मंचर यांनी गेल्या तेरा वर्षांत आंबेगाव व खेड तालुक्यातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी उल्लेखनीय कार्य केले आहे. महिला बचत गटांची स्थापना, त्यांना उद्योग-व्यवसायासाठी प्रशिक्षण, विविध बँकांच्या माध्यमातून अर्थसाहाय्य आणि स्वावलंबनाचा मार्ग उपलब्ध करून देण्यात जिज्ञासा केंद्राने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात १२० बचत गटांतील ७५० महिलांना एकूण ₹९ कोटी ९९ लाख ५० हजारांचे कर्ज वाटप करण्यात आले असून या कर्जाची शंभर टक्के वसुली झाली आहे, अशी माहिती जिज्ञासा लोकसंचलित साधन केंद्राच्या व्यवस्थापक मनीषा जारकड यांनी दिली..लांडेवाडी (ता. आंबेगाव) येथील शांताई सभागृहात जिज्ञासा लोकसंचलित साधन केंद्राची १३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा उत्साहात पार पडली.यावेळी विभागीय व्यवसाय विकास सल्लागार सिद्धाराम माशाळे, जिल्हा समन्वय अधिकारी अशोक चव्हाण, सहाय्यक जिल्हा समन्वय अधिकारी सतीश भरती, जिज्ञासा केंद्राच्या उपाध्यक्ष सविता सैद, सचिव सविता गाडे, कार्यकारिणी सदस्य ऋतुजा ढोबळे, तंत्रज्ञान व्यवस्थापक धोंडीभाऊ पाबळे, सामाजिक कार्यकर्त्या शांताबाई येवले, विस्तार अधिकारी संचिता अभंग, ॲड. स्वप्नाली खामकर, डॉ. मेघा गाडे तसेच बचत गटांच्या पदाधिकारी, सदस्य आणि महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या..मान्यवरांनी महिलांना शासनाच्या विविध योजना, उद्योग-व्यवसायाच्या संधी, आर्थिक शिस्त, बचत आणि स्वावलंबन याविषयी मार्गदर्शन केले. महिलांनी बचत गटांच्या माध्यमातून केवळ बचत न करता उद्योजकतेकडे वाटचाल करावी, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले..बचत गटांना कर्ज मंजुरीबँक ऑफ इंडियाच्या वतीने महाळुंगे पडवळ येथील सखी बचत गटाला ₹१० लाख, नारायणगाव येथील किलबिल बचत गटाला ₹७ लाख आणि खेड येथील सखी बचत गटाला ₹५ लाख अशा एकूण ₹२२ लाखांच्या कर्ज मंजुरीची पत्रे वितरित करण्यात आली. बँक ऑफ इंडियाचे कृषी विभाग व्यवस्थापक प्रशांत साठे, व्यवस्थापक गजेंद्र घाडगे व बाळासाहेब कुरकुटे यांच्या हस्ते लाभार्थी बचत गटांना मंजुरीपत्रांचे वितरण करण्यात आले..आदर्श बचत गट व गुणवंत मुलींचा गौरवमहिलांच्या सक्षमीकरणात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या स्वामी समर्थ गट (निरगुडसर), समृद्धी गट (मंचर), केजीएन गट, अहिल्यादेवी गट (अवसरी बुद्रुक), मैत्री गट (मंचर) आणि सावित्रीबाई फुले गट (चास) यांचा आदर्श बचत गट म्हणून गौरव करण्यात आला.बचत गटांतील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या सेजल डामसे (गोहे खुर्द), सानिया शेख (मंचर), अमृता येवले (चास), वैष्णवी कुलकर्णी (पारगाव), तेजस्विनी मांजरे (पारगाव), सोनाली येवले (चास), सुकन्या पोखरकर आणि स्नेहल जारकड (गावडेवाडी) या विद्यार्थिनींचा मानचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला..अहवाल सादर, ज्यूट बॅगचे वाटपसंस्थेच्या सचिव सविता गाडे यांनी सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा उत्पन्न-खर्चाचा अहवाल सादर केला, तर ऋतुजा ढोबळे यांनी वार्षिक अहवालाचे वाचन केले. वार्षिक सभेचे औचित्य साधून उपस्थित महिलांना पर्यावरणपूरक ज्यूट बॅगचे वाटप करण्यात आले. लेखापाल संदेश पवार यांच्या हस्ते वाटप करण्यात आले.उपस्थित महिलांना ज्यूट बॅगचे वाटप लेखापाल संदेश पवार, यांच्या हस्ते करण्यात आले.यावेळी रीना वायकर, योगिता लोखंडे, भाग्यश्री चासकर यांनी व्यवस्था पहिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.