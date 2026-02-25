‘जिजामाता’च्या ३७ विद्यार्थी एनएमएमएसमध्ये यश
जेजुरी, ता. २५ ः महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद यांच्या वतीने आयोजित केलेली राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती परीक्षेत जिजामाता हायस्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेज, जेजुरी (ता. पुरंदर) या विद्यालयाचे ३७ विद्यार्थी यशस्वी झाले आहेत.
या उल्लेखनीय यशामध्ये केतन भगत (१४५ गुण) याने प्रथम क्रमांक मिळविला, तर सान्वी गाढवे (१२०), पुशाम अवंती (११४), विश्वराज पवार (११३), आर्या राणे (११३), प्रेमराज बांदल (१११), असद शेख (१०६), सई राणे (१०४), स्नेहल शेरे (१०४), अलिशा शेख (१०३), पवार प्रज्ञा (१०३), आर्यन ताकवले (१०३) व पृथ्वीराज कांबळे (१००) यांच्यासह एकूण ३७ विद्यार्थ्यांनी यश संपादन केले आहे.
विद्यार्थ्यांना विद्यालयाचे राष्ट्रपती पुरस्कारप्राप्त प्राचार्य मा. नंदकुमार सागर, पर्यवेक्षिका लीना पायगुडे, माध्यमिक विभाग प्रमुख बाळासाहेब जगताप, शाळा समन्वयक प्रल्हाद गिरमे, तसेच शिष्यवृत्ती परीक्षा विभाग प्रमुख पांडुरंग आटोळे (गणित व बुद्धिमत्ता), सारिका कामथे (विज्ञान) आणि सागर चव्हाण (सामाजिक शास्त्र) यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले.
