जिंतूरात बंजारा आंदोलनाला हिंसक वळण

जिंतूरमधील आंदोलनाला हिंसक वळण
उपोषणकर्त्याच्या आत्मदहनाच्या प्रयत्नानंतर रास्तोरोको, जाळपोळ
जिंतूर (जि.परभणी) , ता.२१ : बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात समाविष्ट करण्याच्या मागणीसाठी येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाला आज अचानक हिंसक वळण लागले. उपोषणकर्ते विनोद आडे यांनी आत्मदहनाचा प्रयत्न केल्याने आंदोलनस्थळी खळबळ उडाली. त्यानंतर संतप्त आंदोलकांनी अचानक रस्त्यावर उतरून ‘रास्ता रोको’ केले. यावेळी ट्रक, रिक्षा, स्कूल व्हॅनची तोडफोड करण्यात आली.
बंजारा समाजाच्या एसटी आरक्षणाच्या मागणीसाठी विनोद आडे येथे अनेक दिवसांपासून उपोषण करीत आहेत. शासनाने मागणीबाबत ठोस निर्णय घ्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे. आंदोलनस्थळी आज मोठ्या संख्येने नागरिक आले असता विनोद आडे यांनी आत्मदहनाचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले. या घटनेनंतर आंदोलनस्थळी गोंधळ निर्माण झाला आणि काही वेळेतच आंदोलकांनी अचानक ‘रास्ता रोको’ सुरू केले.
पोलिसांचा बंदोबस्त असतानाही आंदोलकांनी वाहतूक रोखल्याने वाहनांच्या रांगा लागल्या. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांची धावपळ उडाली. दरम्यान, संतप्त आंदोलकांकडून रस्त्यावरील ट्रक, रिक्षा तसेच एका स्कूल व्हॅनची तोडफोड करण्यात आली. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे वाहनचालक, परिसरातील दुकानदार आणि नागरिकांत घबराट निर्माण झाली. संभाव्य अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी अनेक व्यापाऱ्यांनी दुकाने घाईघाईने बंद केली. त्यामुळे काही काळ बाजारपेठेत शुकशुकाट पसरला.
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