संतप्त महाराष्ट्र तुम्हाला उत्तर देईल- जितेंद्र आव्हाड (व्हिडिओ)

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, ''पवारांना संपवणार आणि आज ईडी पवारांवर केस दाखल करते!! याचा अर्थ कळतो काय तुला महाराष्ट्रा? हा संतप्त महाराष्ट्र तुम्हाला उत्तर देईल, असे राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटले आहे. राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांच्यावर ईडीकडून झालेल्या कारवाईनंतर अशा प्रकारची प्रतिक्रीया आव्हाड यांनी दिली आहे.

परवा फडणवीस म्हणतात पवारांना संपवणार आणि आज ईडी पवारांवर केस दाखल करते!! याचा अर्थ कळतो काय तुला महाराष्ट्रा? — Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) September 24, 2019 शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात अजित पवारांसह 70 जणांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचेही या प्रकरणात नाव आहे. यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस नेत्यांच्या प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे. राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट करुन यावर आपला संताप व्यक्त केला आहे. हे सगळे निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून चालले आहे असाच आरोप जितेंद्र आव्हाड यांनी केला. मागील दहा दिवसांपासून शरद पवार यांना महाराष्ट्रातील जनतेचा मिळत असलेला पाठिंबा या गोष्टीसाठी कारणीभूत असल्याचे जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटले आहे.

Web Title: jitendra awhads reaction on ED take action against sharad pawar