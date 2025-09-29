पुणे

Ayush Komkar Case : आंदेकर टोळीची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी

आयुष कोमकर खूनप्रकरणात अटकेत असलेल्या आंदेकर टोळीतील सदस्यांची सोमवारी (ता. २९) न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - आयुष कोमकर खूनप्रकरणात अटकेत असलेल्या आंदेकर टोळीतील सदस्यांची सोमवारी (ता. २९) न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे. विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी हा आदेश दिला.

