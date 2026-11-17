बारामती - सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या मागणीसाठी पुणे जिल्ह्यासह राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून (ता. 17) बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनामुळे बारामतीसह पुणे जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांचे कामकाज विस्कळित झाले..जिल्हा न्यायालयांमधील कर्मचाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, ही कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला असून, गेल्या 21 महिन्यांपासून तो मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे प्रलंबित असल्याचा दावा कर्मचारी संघटनांनी केला आहे.या आंदोलनाबाबत पुणे जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेच्या वतीने प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना निवेदन देण्यात आले होते. पुणे जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना गट 'क', महाराष्ट्र राज्य लघुलेखक संघटना, पुणे जिल्हा बेलीफ संघ आणि पुणे जिल्हा न्यायालयीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटना या आंदोलनात सहभागी झाल्या आहेत..प्रबंधक, अधीक्षक, सहाय्यक अधीक्षक, नाझीर, लघुलेखक, लिपिक, बेलिफ, वाहनचालक, कोर्ट कीपर, झेरॉक्स ऑपरेटर, पुस्तक बांधणीकार, शिपाई आणि सफाईगार अशा सर्व संवर्गांतील कर्मचाऱ्यांनी काम बंद ठेवले आहे.यापूर्वी कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून काम करत शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, निर्णय न झाल्याने बेमुदत संपाचा मार्ग स्वीकारण्यात आला. दरम्यान, मागणी मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे..हा आत्मसन्मानाचा लढा'न्यायव्यवस्थेचा कणा मजबूत ठेवायचा असेल, तर या कण्याला बळ देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही न्याय मिळणे आवश्यक आहे. हा आमच्या आत्मसन्मानाचा आणि अस्तित्वाचा लढा आहे. शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्याने बेमुदत संप पुकारणे हा शेवटचा पर्याय निवडावा लागला.'- विशाल सोनवणे, कार्याध्यक्ष, पुणे जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना गट 'क'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.