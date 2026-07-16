पुणे

दिनविशेष ता. २० जुलै

दिनविशेष ता. २० जुलै
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दिनविशेष ता. २० जुलै

२०१७ ः सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही (आघाडीचे) उमेदवार रामनाथ कोविंद यांनी राष्ट्रपतिपदाची अत्यंत प्रतिष्ठेची निवडणूक सहजपणे जिंकली.
२०१८ ः आशियाई कुमार कुस्ती स्पर्धेत भारतासाठी मानसीने किलो वजनी गटात रौप्य, तर स्वाती शिंदेने किलो वजनी गटात कांस्यपदक पटकावले.

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