पुणे

पंचांग

पंचांग
Published on

२६ जून २०२६
शुक्रवार : निज ज्येष्ठ शुद्ध १२, चंद्रनक्षत्र विशाखा, चंद्रराशी तूळ/वृश्‍चिक, चंद्रोदय दुपारी ४.२०, चंद्रास्त पहाटे ३.३१, मोहरम, भारतीय सौर आषाढ ५ शके १९४८.

सूर्योदय ६.०१, सूर्यास्त ७.१३

तापमान
कमाल ३१.८
किमान २३.४

हवेचा दर्जा
५७ (एक्यूआय) चांगला

शेअर मार्केट
सेन्सेक्स ७७,१००.४७ (+१०९.२५)
निफ्टी २४,०५६.०० (+३४.३५)
२५ जून २०२६ | १६:००

विनिमय दर
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EURO १०७.२५
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सराफ बाजार
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