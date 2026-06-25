Pune Dam Water : जून संपला; धरणांनी तळ गाठला! गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खडकवासला आठ टीएमसीने कमी

पुणे - जून महिना संपण्यास अवघे पाच दिवस शिल्लक असतानाही मॉन्सूनने अद्याप दमदार हजेरी लावलेली नाही. त्यामुळे पुण्यातील धरणांमधील पाणीसाठा तळाला पोहोचला असून, शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांसह जिल्ह्यातील बहुतांश धरणांतील साठ्याची स्थिती चिंताजनक आहे. उपयुक्त साठा संपलेल्या धरणांची संख्या आता चारवर पोहोचली आहे..पुण्यातील मुळशी धरण क्षेत्र वगळता एकाही धरणक्षेत्रात आतापर्यंत शंभर मिलिमीटराहून अधिक पावसाची नोंद झालेली नाही. पुण्यात मंगळवारी (ता. २३) मॉन्सून अधिकृतपणे दाखल झाला; मात्र अद्याप पावसाने जोर धरलेला नाही. पावसाची प्रतीक्षा कायम असतानाच बहुतांश धरणांनी तळ गाठला आहे..गुरुवारच्या जलसंपदा विभागाच्या आकडेवारीनुसार, २६ धरणांपैकी केवळ मुळशी, वीर, पवना, निरा देवघर, भाटघर, वरसगाव, पानशेत, भामा आसखेड या धरणांमध्ये तुलनेने समाधानकारक साठा शिल्लक आहे. या धरणांमध्ये किमान एक टीएमसी (अब्ज घनफूट) पेक्षा अधिक पाणी उपलब्ध आहे. यात सर्वाधिक उपयुक्त साठा पानशेत (१.८९ टीएमसी), भाटघर (१.८३ टीएमसी), वीर (१.६६ टीएमसी) आणि पवना (१.५३ टीएमसी) या धरणांमध्ये आहे..खडकवासला प्रकल्पात ८.४० टीएमसीने कमीगतवर्षी मॉन्सूनने मे महिन्यातच महाराष्ट्रात हजेरी लावली होती. जूनअखेरीस झालेल्या दमदार पावसामुळे खडकवासला धरणसाखळीतील चारही धरणांमध्ये १२.१९ टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध होता. मात्र यंदा आजअखेरीस ३.७९ साठा आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जवळपास ८.४० टीएमसीने पाणी कमी शिल्लक आहे. सध्याच्या मर्यादित साठ्यामुळे पुणे शहरात दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जात आहे..आमचे संपूर्ण लक्ष पिण्याच्या पाण्याच्या नियोजनावर केंद्रित आहे. पुणे शहर तसेच धरणसाखळीवर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण भागाला किमान ३१ ऑगस्टपर्यंत पिण्याचे पाणी उपलब्ध राहील, या दृष्टीने नियोजन केले आहे. हवामान विभागाच्या पावसाच्या अंदाजावर सातत्याने लक्ष ठेवले जात आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून पाऊस सुरू असला, तरी अद्याप धरणांमध्ये नवीन पाणी आलेले नाही.- प्रवीण कोल्हे, अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.