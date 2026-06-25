पुणे

Pune Dam Water : जून संपला; धरणांनी तळ गाठला! गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खडकवासला आठ टीएमसीने कमी

जून महिना संपण्यास अवघे पाच दिवस शिल्लक असतानाही मॉन्सूनने अद्याप दमदार हजेरी लावलेली नाही. त्यामुळे पुण्यातील धरणांमधील पाणीसाठा तळाला पोहोचला आहे.
Khadakwasala Dam Water

Khadakwasala Dam Water

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - जून महिना संपण्यास अवघे पाच दिवस शिल्लक असतानाही मॉन्सूनने अद्याप दमदार हजेरी लावलेली नाही. त्यामुळे पुण्यातील धरणांमधील पाणीसाठा तळाला पोहोचला असून, शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांसह जिल्ह्यातील बहुतांश धरणांतील साठ्याची स्थिती चिंताजनक आहे. उपयुक्त साठा संपलेल्या धरणांची संख्या आता चारवर पोहोचली आहे.

Loading content, please wait...
TMC
pune
rain
Monsoon
Water Storage
Khadakwasala Dam
Reservoir capacity updates
drinking water shortages