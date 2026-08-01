पुणे

Belhe Tree Drive: बेल्हेतील ‘श्री बेल्हेश्वर आशीर्वाद वृक्ष’ अभियानात लोखंडी सुरक्षा जाळीसह १२५ झाडांचे वृक्षारोपण; सात वर्षांत ८०१ झाडे यशस्वीपणे जगवली

बेल्हेतील माजी विद्यार्थ्यांचा ‘बेल्हेश्वर आशीर्वाद वृक्ष’ उपक्रम; लोखंडी सुरक्षा जाळीसह १२५ झाडांचे वृक्षारोपण, सात वर्षांत ८०१ झाडांची यशस्वी जोपासना
Dignitaries and alumni perform tree plantation at Belhe under the Belheshwar Ashirwad Vruksha Abhiyan.

Dignitaries and alumni perform tree plantation at Belhe under the Belheshwar Ashirwad Vruksha Abhiyan.

Sakal

अर्जुन शिंदे
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बेल्हे : बेल्हे (ता. जुन्नर) येथे श्री बेल्हेश्वर विद्यालयाच्या माजी विद्यार्थ्यांच्या वतीने ' बेल्हेश्वर आशीर्वाद वृक्ष ' अभियानांतर्गत, ' लोखंडी सुरक्षा जाळीसह १२५ झाडांचे ' मान्यवरांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले. दरम्यान गेल्या सात वर्षात आतापर्यंत ८०१ झाडे लागवड करून जगवली आहेत.

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