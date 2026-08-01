Belhe Tree Drive: बेल्हेतील ‘श्री बेल्हेश्वर आशीर्वाद वृक्ष’ अभियानात लोखंडी सुरक्षा जाळीसह १२५ झाडांचे वृक्षारोपण; सात वर्षांत ८०१ झाडे यशस्वीपणे जगवली

बेल्हे : बेल्हे (ता. जुन्नर) येथे श्री बेल्हेश्वर विद्यालयाच्या माजी विद्यार्थ्यांच्या वतीने ' बेल्हेश्वर आशीर्वाद वृक्ष ' अभियानांतर्गत, ' लोखंडी सुरक्षा जाळीसह १२५ झाडांचे ' मान्यवरांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले. दरम्यान गेल्या सात वर्षात आतापर्यंत ८०१ झाडे लागवड करून जगवली आहेत..बेल्हे येथे श्री बेल्हेश्वर विद्यालयाच्या आजूबाजूच्या परिसरात, बेल्हेश्वर आशीर्वाद वृक्ष उपक्रमाचे प्रणेते सुनील चोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, गेल्या सलग सात वर्षांपासून यशस्वीपणे हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. आतापर्यंत या माध्यमातून लोखंडी सुरक्षा जाळीसह एकूण ८०० पेक्षा जास्त वृक्ष रोपांची लागवड करून, ही सर्व झाडे यशस्वीपणे जगवली आहेत. .या कार्यक्रमप्रसंगी जिल्हा परिषद सदस्या स्मिता कणसे, पर्यावरण तज्ञ अंजली साठे, माजी विद्यार्थी व बेल्हेश्वर आशीर्वाद वृक्ष फाऊंडेशनचे सुनील चोरे, उद्योजक पंकज कणसे, सावकार पिंगट, संजय चंगेडिया, शाळा समितीचे सदस्य गणेश चोरे, माजी शिक्षक बबनराव पिंगट, तसेच माया गुंजाळ, पल्लवी भंडारी, दिनेश पाबळे, तुषार डावखर, अण्णा मटाले, दादाभाऊ मुलमुले, किशोर अभंग, शंकर शिंदे, प्राचार्य राजेंद्र अभंग आदी मान्यवर उपस्थित होते. या उपक्रमासाठी ग्रामस्थांचे वेळोवेळी मोलाचे सहकार्य लाभत आहे. दरम्यान बेल्हे ग्रामस्थ, हितचिंतक व माजी विद्यार्थ्यांनी आपल्या प्रिय व्यक्तीच्या स्मरणार्थ, लोखंडी जाळीच्या खर्चासह वृक्ष रोपे प्रायोजित केलेली आहेत. .दरम्यान वर्षभर झाडांना पाणी घालून ती जगवण्यासाठी विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांसह माजी विद्यार्थीही परिश्रम घेत असतात. यावेळी माजी विद्यार्थ्यांच्या वतीने श्री बेल्हेश्वर विद्यालयात ३८ वर्षे सचोटीने सेवा बजावणारे संजय तांबे यांचा, सेवानिवृत्तीनिमित्त सन्मान करण्यात आला..दरम्यान या उपक्रमामुळे श्री बेल्हेश्वर विद्यालयाच्या आजूबाजूचा परिसर ' ऑक्सीजन पार्क ' च्या स्वरूपात हिरवाईने नटला असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सुनील चोरे यांनी, सूत्रसंचालन विठ्ठल पांडे यांनी, तर आभारप्रदर्शन तुषार डावखर यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.