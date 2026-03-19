Junnar News : जुन्नरमध्ये डॉक्टरकडे खंडणीची मागणी; बेकायदेशीर बांधकामाचा धाक दाखवत ३५ लाखांची मागणी

जुन्नर : जुन्नर शहरातील प्रथितयश डॉक्टरकडे वकील असल्याची बतावणी करत तुमचे बेकायदेशीर बांधकाम नियमित करून देतो असे सांगत पस्तीस लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी जुन्नर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी राज संजयकुमार नानावटी रा. सोमवार पेठ, पांडे चौक, बार्शी ता. बार्शी जि. सोलापुर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबतची फिर्याद लुकेश भिमसिंग खोत यांनी जुन्नर पोलिस ठाण्यात दिली आहे. .खोत यांनी दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे की, जुन्नर शहरानजीक असलेल्या पाडळी ग्रामपंचायत हद्दीतील बारव येथील गट नं 12/1 मध्ये खोत यांच्या मालकीच्या साडे सहा गुंठ्याच्या क्षेत्रात दवाखान्याचे व घराचे बांधकाम सुरू आहे. गतवर्षीच्या मे महिन्यात खोत यांना व्हॉट्स ॲप कॉल द्वारे राज संजयकुमार नानावटी यांनी वकील असल्याचे सांगत बारव येथे दवाखान्याचे व घराचे सुरू असलेले बांधकाम हे अवैध व बेकादेशीर असल्याचे सांगितले..सदरचे बांधकाम पाडायचे नसल्यास पंचवीस लाख रुपये द्यावे लागतील अन्यथा माझा हिसका दाखवितो अशी भिती घालत खोत यांना धमकी दिली. जून महिन्यात नानावटी याने जुन्नर मध्ये येऊन काही मध्यस्तींच्या मदतीने खोत यांची भेट घेतली. त्यावेळी खोत यांनी नानावटी यांना सांगितले की, बारव मधील बहुतांशी बांधकामे ही अनधिकृत असून तुम्ही माझ्याच मागे का लागला आहात, असे म्हणल्यावर नानावटी याने मला त्याबददल काहीएक जाणुन घ्यायचे नाही, तुम्ही मला पंचवीस लाख रूपये दया अन्यथा बघाच मी काय करतो ते , अशी पुन्हा एकदा धमकी दिली..त्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यात नानावटी याने खोत यांना पुणे येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कॅन्टीन येथे भेटण्यासाठी बोलावले. त्यावेळी नानावटी याने खोत यांना तुमच्या भावाने माझ्याशी चुकीच्या पद्धतीने संवाद साधल्यामुळे तुम्ही आता पंचवीस लाख ऐवजी पस्तीस लाख रुपये द्या अशी मागणी केली. त्यानंतर जानेवारी 2026 या महिन्यात नानावटी याने पुन्हा खोत यांना मोबाइलद्वारे संपर्क करत तुमचे अवैध बांधकाम नियमित करण्यासाठीच्या संदर्भातील एनओसी तयार केली असुन तुम्ही मला पैसे द्या अन्यथा तुमचे बांधकाम पाडणार आहोत असे सांगितले. त्यानंतर मार्च महिन्यात पुण्यातील एका हॉटेल मध्ये नानावटी व खोत यांची भेट झाली..यावेळी शहरातील एक नामांकित डॉक्टर देखील हजर होते. त्यावेळी बांधकामाचे नुकसान होऊ नये म्हणून घाबरून खोत यांनी सत्तावीस लाख रुपये देण्याचे कबूल केले. मात्र नानावटी हा सर्व पैसे रोखीने मागत असल्याने खोत यांनी नानावटी यास पैसे देण्यास नकार दिला. नानावटी याच्याविरोधात जुन्नर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून अधिक तपास पोलिस उपनिरीक्षक ऋषिकेश तिटमे करीत आहेत..दरम्यान, बांधकाम अनधिकृत असल्याचे सांगत खंडणी मागितल्याच्या घटनेमुळे जुन्नर शहरासह बारव व परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. अशा खंडणी बहाद्दरांना पोलिसांनी चाप ठेवावा अशी मागणी नागरिकांमधून केली जात आहे.