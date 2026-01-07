Junnar Crime : जुन्नरच्या निमगिरीत जमिनीच्या वादाचा रक्तरंजित शेवट; फरार आरोपी २४ तासांत पुण्यातून अटकेत!

जुन्नर : जुन्नर तालुक्यातील आदिवासी भागातील निमगिरी येथे सख्या भावाच्या पत्नीचा निघृणपणे खून करून फरार झालेला आरोपी तुषार निंबा साबळे याला अवघ्या चोवीस तासामध्ये पुण्यातून जेरबंद करण्यात जुन्नर पोलिसांना पुणे येथील वारजे माळवाडी पोलिस ठाण्याच्या मदतीने यश आले आहे. आरोपी तुषार निंबा साबळे यास जुन्नर न्यायालयात हजर केले असता त्याला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. .याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, निमगिरी येथे आरोपी तुषार निंबा साबळे याने सोमवार ता 5 रोजी सायंकाळी पावणे सहाच्या सुमारास सख्या भावाची पत्नी अरुणा शरद साबळे हिचा घरासमोरील अंगणात शेतीचे व घराचे जागेच्या वादावरून चाकुने खुन केला होता. खून केल्यानंतर आरोपी तुषार साबळे हा फरार झाला होता. उपविभागीय पोलीस अधिकारी धनंजय पाटील व पोलिस निरीक्षक किरण अवचर यांनी तत्काळ आरोपीचा शोध घेवुन अटक करण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू केली. त्यानुसार शहरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून आरोपी तुषार साबळे हा निमगिरी येथून पुण्याच्या दिशेने गेल्याचे दिसून आले. .MCA CET Registration : २०२६-२७ साठी एमसीए व एम.एचएमसीटी सीईटी अर्ज सुरू!.मंगळवार ता. 6 रोजी सायंकाळी सातच्या सुमारास आरोपी तुषार साबळे हा वारजे माळवाडी परीसरात दिसल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार तपास पथकातील अधिकाऱ्यांनी वारजे माळवाडी पोलीस स्टेशनचे पोलीस उपनिरीक्षक सिध्देश्वर रायगांडा यांच्या मदतीने यशोदीप चौक वारजे परीसरात रचलेल्या सापळ्यात आरोपी अडकला. आरोपीकडे अधिकची चौकशी केली असता त्याने गुन्हा केल्याचे मान्य केले..सदरची कारवाई पोलीस अधीक्षक संदिप सिंह गिल्ल , अपर पोलीस अधीक्षक रमेश चोपडे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्री धनंजय पाटील, पोलीस निरीक्षक किरण अवचर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक रघुनाथ शिंदे, पोलिस कर्मचारी गणेश शिंदे, दादा पावडे, कैलास केंद्रे यांच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.