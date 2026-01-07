पुणे

Junnar Crime : जुन्नरच्या निमगिरीत जमिनीच्या वादाचा रक्तरंजित शेवट; फरार आरोपी २४ तासांत पुण्यातून अटकेत!

Land Dispute Leads To Serious Incident : जुन्नर तालुक्यातील निमगिरी येथे सख्या भावाच्या पत्नीचा खून करणाऱ्या आरोपीला अवघ्या २४ तासांत पुण्यातून अटक करण्यात आली. जुन्नर व वारजे माळवाडी पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईने आरोपी जेरबंद झाला आहे.
Successful Joint Operation by Junnar and Pune Police

सकाळ वृत्तसेवा
जुन्नर : जुन्नर तालुक्यातील आदिवासी भागातील निमगिरी येथे सख्या भावाच्या पत्नीचा निघृणपणे खून करून फरार झालेला आरोपी तुषार निंबा साबळे याला अवघ्या चोवीस तासामध्ये पुण्यातून जेरबंद करण्यात जुन्नर पोलिसांना पुणे येथील वारजे माळवाडी पोलिस ठाण्याच्या मदतीने यश आले आहे. आरोपी तुषार निंबा साबळे यास जुन्नर न्यायालयात हजर केले असता त्याला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

