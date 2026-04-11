Junnar Narayangaon News: आईपासून दुरावलेल्या तरसाच्या दोन पिल्लांना शेतकरी, वनकर्मचाऱ्यांच्या मदतीने जीवदान; माणिकडोह निवारा केंद्रात दाखल

नारायणगाव : आईपासून दुरावलेल्या व अन्न,पाण्यावाचून गलित गात्र झालेल्या तीन महिन्याच्या तरसांच्या दोन पिल्लांना नारायणवाडी येथील शेतकरी, आपदा मित्र सुशांत भुजबळ व वनरक्षक ज्ञानेश्वर पवार यांच्यामुळे जीवदान मिळाले. या पिल्लांना आज दुपारी माणिक डोह येथील निवारा केंद्रात दाखल करण्यात आले आहे..आईपासून दुरावलेली तरसाची दोन पिल्ले येथील नारायणवाडी येथील एकनाथ कोकाटे यांच्या घराजवळील शेतात मागील चार दिवसापासून अन्न पाण्याच्या शोधात आढळून आली. येथील शेतकऱ्यांना या पिल्लांना पाणी व दूध दिले. या पिलांची आई येत नसल्याने याबाबतची माहिती येथील शेतकऱ्यांनी आपदा मित्र सुशांत भुजबळ व वनरक्षक ज्ञानेश्वर पवार यांना दिली. .वनपरिक्षेत्राधिकारी प्रदीप चव्हाण,वनपाल अनिता होले यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनरक्षक ज्ञानेश्वर पवार, आपदा मित्र सुशांत भुजबळ यांनी घटनास्थळी जाऊन अशक्त झालेली दोन्ही पिल्ले ताब्यात घेतली. आज दुपारी या पिलांना माणिकडोह येथील निवारा केंद्रात दाखल केले..डॉ.अविनाश विसलकर, डॉ. महेंद्र ढोरे यांनी या पिलांवर प्राथमिक उपचार केले. प्रकृतीत सुधारणा झाल्यानंतर पिलांना पुन्हा नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात येणार आहे. पिल्लांची आई दगावल्याने तरसाची पिल्ले निराधार झाली होती. या पिलांपैकी एक नर व एक मादी आहे. अशी माहिती वनरक्षक पवार यांनी दिली.