पुणे

Junnar Narayangaon News: आईपासून दुरावलेल्या तरसाच्या दोन पिल्लांना शेतकरी, वनकर्मचाऱ्यांच्या मदतीने जीवदान; माणिकडोह निवारा केंद्रात दाखल

आईपासून दुरावलेल्या अशक्त तरस पिल्लांना शेतकरी, आपदा मित्र व वनविभागाच्या तत्परतेने उपचारासाठी माणिकडोह निवारा केंद्रात दाखल करून जीवदान
जुन्नर : तरसांच्या पिला समावेत माणिक डोह येथील निवारा केंद्रातील पशुवैद्यकीय अधिकारी व वन कर्मचारी

जुन्नर : तरसांच्या पिला समावेत माणिक डोह येथील निवारा केंद्रातील पशुवैद्यकीय अधिकारी व वन कर्मचारी

Sakal

रवींद्र पाटे
Updated on

नारायणगाव : आईपासून दुरावलेल्या व अन्न,पाण्यावाचून गलित गात्र झालेल्या तीन महिन्याच्या तरसांच्या दोन पिल्लांना नारायणवाडी येथील शेतकरी, आपदा मित्र सुशांत भुजबळ व वनरक्षक ज्ञानेश्वर पवार यांच्यामुळे जीवदान मिळाले. या पिल्लांना आज दुपारी माणिक डोह येथील निवारा केंद्रात दाखल करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
junnar
Forest
Forest Officers
Forest department
State Disaster Rescue Force
forest animals

