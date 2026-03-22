Junnar News : जुन्नरमध्ये इंधन टंचाई; पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा

जुन्नर : इराण विरोधात अमेरिका व इस्राईल यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचा फटका जुन्नर शहर तसेच पश्चिम आदिवासी भागातील नागरिकांना बसण्यास सुरुवात झाली आहे. शहरालगतच्या पेट्रोलपंपावर पेट्रोल व डिझेल चा तुटवडा निर्माण झाल्याने याचा फटका नागरिकांना बसत आहे. .जुन्नर शहर व आदिवासी भागातील जवळपास चाळीस हून अधिक गावांना पेट्रोल व डिझेल या इंधनाचा पुरवठा करण्यासाठी शहरालगत विविध कंपन्यांचे जवळपास आठ पेट्रोल पंप आहेत. रविवार ता. 21 रोजी पेट्रोल भरण्यासाठी गेलेल्या नागरिकांना पेट्रोल पंप बंद असल्याने मनस्ताप सहन करावा लागला तर एका पेट्रोल पंपावर इंधन साठा मर्यादित स्वरूपात असल्याने केवळ प्रति वाहन एकच लिटर पेट्रोल मिळत असल्याचे नागरिकांनी सांगितले. त्यामुळे या पेट्रोल पंपावर रविवारी वाहनाच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र पहावयास मिळाले..रविवारी सुट्टीचा दिवस असल्याने तसेच आदिवासी भागात सध्या यात्रा उत्सवाच्या हंगाम सुरू झाल्याने मुंबई, पुणे व अन्य भागातून मोठ्या प्रमाणावर स्थानिक नागरिक आले, मात्र पेट्रोल पंपावर पेट्रोलच मिळाले नसल्याची खंत व्यक्त केली गेली तर तालुक्यात पर्यटनासाठी आलेल्या पर्यटकांचे देखील पेट्रोल पंपावर पेट्रोल नसल्याने हाल झाल्याचे पाहावयास मिळाले..तर सलग आलेल्या सुट्ट्यांमुळे पेट्रोल व डिझेलचा तुटवडा निर्माण झाला असल्याने बेजवाट येथील पंप तीन दिवसांपासून तर लेण्याद्री मार्गावरील पंप शनिवार ता. 20 पासून बंद असल्याचे पंप चालक डॉ. लुकेश खोत यांनी सांगितले.