पुणे

Junnar Crime : जुन्नरमध्ये पाळीव जनावर चोरणाऱ्या सराईत टोळीचा पर्दाफाश; ६ लाखांचा मुद्देमाल जप्त!

Livestock Theft : जुन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या पाळीव जनावर चोरी प्रकरणी स्थानिक गुन्हे शाखेने मोठी कारवाई करत सराईत चोरट्यांना अटक केली. पाच दुभत्या म्हशी व बैल जप्त करून शेतकऱ्यांना परत देत पोलिसांनी दिलेला शब्द पूर्ण केला.
Arrest of Habitual Livestock Thieves in Junnar

Arrest of Habitual Livestock Thieves in Junnar

Sakal

रवींद्र पाटे
Updated on

नारायणगाव : जुन्नर तालुक्यातील चार शेतकऱ्यांच्या पाच दुभत्या म्हशी व एका शेतकऱ्याचा बैल चोरी करणाऱ्या मुरबाड तालुक्यातील दोन सराईत चोरट्यांना पुणे येथील स्थानिक गुन्हे शाखा पथकाने अटक केली.आरोपीकडून पाच दुभत्या म्हशी व वाहतुकीसाठी वापरलेली पिकअप जीप असा एकूण ६ लाख १० हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.आशी माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक महादेव शेलार यांनी दिली.

Loading content, please wait...
police
crime
animal
junnar
Action
Theft

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com