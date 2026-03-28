Junnar News : जुन्नरमध्ये महिलांच्या टोळीचा 'हांडे'फेरीवर डल्ला! गोडाऊन फोडून लंपास केले ९० तांब्याचे हांडे; एलसीबीने महिलांच्या मुसक्या आवळल्या

जुन्नर : जुन्नर शहरात पहाटेच्या वेळी गोडाऊन फोडून चोरी करणाऱ्या महिलांच्या टोळीला पकडण्यात स्थानिक गुन्हे शाखेला यश आले. चोरीची घटना घडल्यानंतर अवघ्या काही दिवसातच या महिलांच्या टोळक्याच्या मुसक्या पोलिसांनी आवळल्याने या कारवाईबाबत पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले जात आहे. दरम्यान जुन्नर शहरात घडलेल्या या चोरीच्या घटनेमुळे शहरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यातच थेट महिलांचेच टोळके या चोरीच्या घटनेत सहभागी झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात होते. .याबाबत सविस्तर माहिती अशी की,जुन्नर शहरातील महाजन आळी येथील आनंद हेमंत सासवडे यांच्या भांड्याच्या गोडाऊन फोडून त्यामधील मधील जवळपास नव्वद तांब्याचे हांडे व अन्य साहित्य शनिवार ता. 21 रोजी पहाटेच्या वेळी महिलांच्या टोळक्याने चोरी केल्याची घटना घडली होती. ही सर्व घटना तसेच महिला चोरीचा माल घेऊन पोबारा करत असतानाचे दृश्य शहरातील विविध सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये कैद झाले होते..जुन्नर पोलिस ठाण्याचे अधिकारी तसेच स्थानिक गुन्हे शाखेचे अधिकारी यांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज ची पाहणी केली. त्यावेळी भांड्याच्या गोडाऊन मधून काही अज्ञात महिला चोरी करत असल्याचे दिसले. सदरची चोरी ही सारिका बबन मकवाने, अंजली सुरज वाघमारे, सुरेखा राजू वालेकर सर्व रा. पंचलिंग वस्ती, जुन्नर यांनी केल्याची गोपनीय माहिती गुन्हे शाखेच्या पथकाला मिळाली..गुन्हे शाखेच्या पथकाकाकडून जुन्नर नारायणगाव मार्गावरील कुरण फाटा येथे सापळा रचण्यात आला. या सापळ्यात या चोरी करणाऱ्या महिला अडकल्या. यावेळी त्यांच्याकडून एक लाख सदतीस हजार पाचशे रुपये किमतीचे पंचावन्न हांडे पोलिसांनी ताब्यात घेतले.ही कारवाई स्थानिक गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रमोद क्षीरसागर, जुन्नर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक किरण अवचर, सहायक पोलीस निरीक्षक महादेव शेलार, सहायक फौजदार दीपक साबळे, राजू मोमिन,संदीप वारे,अक्षय नवले, नंदा कदम, सुजाता कदम, सागर हिले यांच्या पथकाने केली.