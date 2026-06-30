Junnar Civic Row: जुन्नर नगरपरिषदेतील कलह शिगेला; नगराध्यक्षांच्या मनमानी कारभाराविरोधात सत्ताधारी-विरोधकांची सर्वसाधारण सभेला दांडी

जुन्नर : नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकांमध्ये असलेल्या मतभेदांमुळे जुन्नर नगरपरिषदेच्या कारभाराचे तीन तेरा वाजल्याची चर्चा शहरात जोर धरू लागली आहे. गेल्या सहा महिन्याच्या काळात नगराध्यक्ष, सत्ताधारी नगरसेवक व विरोधक यांच्यातील वादांमुळे शहरातील नगरपरिषदेच्या कामकाजाचा फज्जा उडाला असून शहराच्या विकासासाठी निवडून दिलेल्या नगरसेवकांच्या कामकाजाच्या पद्धतीवरून शहरातील सुजान नागरिकांकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. शहरातील रस्ते, पाणी, आरोग्य, वीज, कचरा, शिक्षण यासारख्या मूलभूत सुविधांचा दर्जा सुधारणा करण्याऐवजी नगरसेवकांच्या आपापसातील वादामुळे शहराच्या विकासाकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना नागरिकांमधून व्यक्त केली जात आहे..जुन्नर नगरपरिषदेची सर्वसाधारण सभा मंगळवार ता. 30 रोजी दुपारी एक वाजता आयोजित करण्यात आली होती. लोकनियुक्त नगराध्यक्षा सुजाता काजळे यांचा कारभार मनमानी पद्धतीचा असल्याचा दावा करत सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी नगरसेवकांनी या सभेला दांडी मारल्याचे सत्ताधारी शिवसेना व शिवजन्मभूमी विकास मंच गटप्रमुख विक्रम परदेशी यांनी सांगितले..याबाबत परदेशी यांनी सांगितले की, नगराध्यक्षा काजळे यांचा कारभार हा मनमानी पद्धतीचा आहे. नगराध्यक्षांचे पती मधुकर काजळे हे पत्नीच्या पदाचा दुरुपयोग करून नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय कामकाजात हस्तक्षेप करत आहेत. शहराच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने सर्वसाधारण सभेमध्ये कोणताही विकास कामाचा मुद्दा चर्चेत घेतला जात नाही तसेच नगरपरिषदेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना विनाकारण वेठीस धरून प्रशासकीय कामकाजात अडथळा निर्माण केला जात असल्याने सत्ताधारी शिवसेना व शिवजन्मभूमी विकास मंच गटाच्या नगरसेवकांनी या सभेला गैरहजर राहण्याचे ठरविले होते. तर विरोधी जुन्नर शहर विकास आघाडीच्या गटनेत्या वैष्णवी पांडे यांनी सांगितले की, जुन्नर नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय कामकाजामध्ये मोठ्या प्रमाणावर दिरंगाई होत आहे. त्याचा फटका जुन्नर शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांना बसत असून अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेले प्रश्न अद्याप सुटलेले नाही. यापूर्व काळात विकासकामांचे जे ठराव केलेले आहेत त्याबाबत कोणत्याही स्वरूपाची प्रशासकीय कार्यवाही अद्यापपर्यंत झालेली नाही. प्रशासकीय कामकाजामध्ये असलेल्या दिरंगाईच्या निषेधार्थ या सभेस हजर राहण्याचे टाळल्याचे पांडे यांनी सांगितले. तर भाजपाचे नगरसेवक अनिल रोकडे यांनी सांगितले की, नगराध्यक्षांच्या कारभार हा एक कलमी कार्यक्रम आहे. अद्यापपर्यंत विषय समिती देखील स्थापन करण्यात आलेली नाही याच्या निषेधार्थ सभेला गैरहजर राहिलो..याबाबत नगराध्यक्षा सुजाता काजळे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, आजच्या सभेत एकूण अकरा विषयांवर चर्चा होणार होती. यामध्ये कुशल, अकुशल व अर्धकुशल कर्मचाऱ्यांच्या ठेकेदारावर कडक कारवाई करून त्याचा ब्लॅक लिस्ट मध्ये समावेश करण्याबाबत चर्चा विनिमय करून निर्णय घेणे, शहरातील हायमॅक्स दिवे व सोलर पॅनल या विषयांमध्ये नगर परिषदेची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी संबंधित ठेकेदारावर जुन्नर पोलिस स्टेशनच्या आलेल्या पत्रानुसार विचार विनिमय करून निर्णय घेणे तसेच समाज माध्यमात बिनबुडाचे आरोप करत शहराची दिशाभूल करून नगरपरिषदेची प्रतिमा मलिन होत असल्याने याबाबत कारवाई करण्यासाठी त्रिस्तरीय सदस्य समिती स्थापन करण्याबाबत चर्चा करून निर्णय घेणे हे प्रमुख विषय समाविष्ट होते. या विषयांबाबत मुख्याधिकारी यांनी दिशाभूल करणारी टिपणी नगरसेवकांना आदल्या दिवशी सायंकाळी सात नंतर दिली होती. तर या तिन्ही विषयांमध्ये सभेत विषय होऊ नये तसेच यातील काही प्रकरणे अंगलट येतील म्हणून काही सदस्य गैरहजर राहिले होते. तसेच नगराध्यक्षांवरील आरोप हे बिनबुडाचे असून अर्धवट ज्ञानापोटी केले असल्याचे काजळे यांनी सांगितले..जुन्नर नगरपरिषद पक्षीय बलाबललोकनियुक्त नगराध्यक्ष शिवसेनासत्ताधारी शिवसेना 8राष्ट्रवादी काँग्रेस 6भाजपा 2शिवसेना उबाठा 1काँग्रेस 1अपक्ष 2एकूण सदस्य 20.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.