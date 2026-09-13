पुणे

Junnar Lok Adalat : जुन्नर राष्ट्रीय लोकन्यायालयात ६८२३ प्रकरणे निकाली; ४.३९ कोटींची वसुली, २३ वर्षे प्रलंबित भूसंपादन प्रकरणाचा निकाल

जुन्नर राष्ट्रीय लोकन्यायालयात ६८२३ प्रकरणांचा निपटारा; चार कोटींपेक्षा अधिक रकमेची वसुली, नागरिकांना दिलासा
6,823 cases settled at Junnar Lok Adalat

6,823 cases settled at Junnar Lok Adalat

Sakal

मिननाथ पानसरे
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जुन्नर : जुन्नर येथे राष्ट्रीय लोक लोकन्यायालयामध्ये 6823 प्रकरणे निकाली काढत चार कोटी एकोणचाळीस लाख सव्वीस हजार दोनशे सत्याऐशी रुपये एवढ्या रकमेची वसुली करण्यात आली तर तब्बल तेवीस वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या भूसंपादन प्रकरणे या लोक अदालत मध्ये निकाली काढण्यात आले.

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