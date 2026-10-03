जुन्नर तालुक्यात अकरा वर्षीय मुलीशी गैरवर्तन; किराणा दुकानदाराविरुद्ध पोक्सोअंतर्गत गुन्हा

ओतूर : जुन्नर तालुक्यातील अहिल्यानगर कल्याण महामार्गावरील एका गावात अकरा वर्षीय मुलीशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी किराणा दुकानदाराविरुद्ध ओतूर पोलिस ठाण्यात पोक्सो कायद्यासह विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.पोलिसांनी संशयित आरोपीला अटक केली असल्याची माहिती सहायक पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजगिरे यांनी दिली..या बाबत अधिक माहिती अशी की १४ सप्टेंबर रोजी रात्री आठच्या सुमारास मुलगी घराजवळील किराणा दुकानात चकली घेण्यासाठी गेली होती. यावेळी दुकानदाराने तिला पैसे देण्याचे आमिष दाखवून तिच्याशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. तसेच, याबाबत कुणाला सांगितल्यास परिणाम भोगावे लागतील, अशी धमकी दिल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे..घाबरलेल्या मुलीने सुरुवातीला हा प्रकार घरी सांगितला नाही. त्यानंतर तिने शाळेतील शिक्षिकेला माहिती दिल्यानंतर हा प्रकार समोर आला.शिक्षिकेने मुलीच्या आईला शाळेत बोलावून घेतल्यानंतर पोलिसांकडे तक्रार देण्यास सांगितले..या प्रकरणी ओतूर पोलिस ठाण्यात विविध कलमासह पोक्सो कायदा अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.त्यानंतर बादशहाभाई पापाभाई मोमिन यांना ओतूर पोलिसांनी अटक केली.पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक संदिप आमणे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.