पुणे

जुन्नर तालुक्यात अकरा वर्षीय मुलीशी गैरवर्तन; किराणा दुकानदाराविरुद्ध पोक्सोअंतर्गत गुन्हा

पैशांचे आमिष दाखवून मुलीशी अयोग्य वर्तन केल्याप्रकरणी कारवाई; ओतूर पोलिसांची धडक कारवाई
Action taken for inappropriate behavior with minor girl luring money; Otur police take prompt action

Action taken for inappropriate behavior with minor girl luring money; Otur police take prompt action

sakal

पराग जगताप
Updated on

ओतूर : जुन्नर तालुक्यातील अहिल्यानगर कल्याण महामार्गावरील एका गावात अकरा वर्षीय मुलीशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी किराणा दुकानदाराविरुद्ध ओतूर पोलिस ठाण्यात पोक्सो कायद्यासह विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.पोलिसांनी संशयित आरोपीला अटक केली असल्याची माहिती सहायक पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजगिरे यांनी दिली.

Loading content, please wait...
crime
junnar
Junnar accident news
crime against elderly women
crime against animals
heavy rainfall Junnar Taluka
Marathi News Esakal
www.esakal.com