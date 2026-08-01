Junnar Govt Camp: ओझर येथे छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिरात १६४१ लाभार्थ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ

जुन्नर : ओझर ता जुन्नर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिरात 1641 लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात आला असल्याची माहिती तहसीलदार रणजीत भोसले यांनी दिली. शुक्रवार ता. 31 जुलै रोजी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांच्या मार्गदर्शनाखाली या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. .शिबिराचे उद्घाटन उपविभागीय अधिकारी अर्चना तांबे यांच्या हस्ते करण्यात आले. या शिबिरात तालुक्यातील सर्वच शासकीय विभागांनी सहभाग नोंदविला तर 22 स्टॉल्स देखील लावण्यात आले होते. यावेळी वृद्धापकाळ, विधवा, अपंग योजना, उत्पन्न दाखले, जात प्रमाणपत्र, आधार लिंक या सेवांचा देखील समावेश करण्यात आला होता. याप्रसंगी उपविभागीय अधिकारी अर्चना तांबे, तहसीलदार रणजीत भोसले, उपविभागीय पोलीस अधिकारी धनंजय पाटील यांनी उपस्थितांशी संवाद साधत शासनाच्या विविध योजनांची माहिती दिली. याप्रसंगी तालुक्यातील शिष्यवृत्ती पात्र विद्यार्थी व मार्गदर्शक शिक्षक यांचा प्रमाणपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला..यावेळी मुख्याधिकारी डॉ. चरण कोल्हे, गटशिक्षणाधिकारी अशोक लांडे, सहायक निबंधक डॉ गजेंद्र देशमुख, एस. टी. महामंडळाचे आगार व्यवस्थापक वसंत अरगडे, तालुका कृषी अधिकारी गणेश भोसले, नायब तहसीलदार सचिन मुंढे, संतोष भुजबळ, तुषार कोरडे यांसह विविध विभागांचे अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.