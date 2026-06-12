Junnar Farmers Relief: जुन्नरच्या पाडळी गावात 27 वर्षांनंतर शेतमाल वाहतुकीचा रस्ता खुला; महसूल प्रशासनाच्या निर्णयाचे शेतकऱ्यांकडून कौतुक

जुन्नर : जुन्नर शहरालगत असलेल्या पाडळी गावामध्ये गेल्या सत्तावीस वर्षापासून सुरू असलेला रस्त्याचा वाद सोडविण्यात महसूल प्रशासनाला यश आले. तब्बल सत्तावीस वर्षानंतर शेतमालाच्या वाहतुकीसाठी रस्ता मोकळा झाल्याबद्दल महसूल प्रशासनाच्या निर्णयाचे स्थानिक शेतकरी व ग्रामस्थांमधून कौतुक केले जात आहे. तहसीलदार बाळासाहेब सिरसट यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्येचा विचार करून पुढाकार घेत रस्ता मोकळा करण्यात महत्वाची भूमिका बजावल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांमधून समाधान व्यक्त केले जात आहे..याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, पाडळी येथील जुन्नर ते माणिकडोह रस्ता नजीक उत्तर दिशेला नदीकडे सर्व्हे बांधावरून पूर्वीचा वहिवाटीचा असलेला रस्ता तब्बल सत्तावीस वर्षे वाहतुकीसाठी बंद होता. रस्ता वाहतुकीसाठी बंद असल्यामुळे जवळपास तीसहून अधिक शेतकऱ्यांना शेतमालाची वाहतूक तसेच वहिवाट करणे जिकरीचे होत होते. रस्ता बंद असल्यामुळे अनेकदा स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये वाद विवादाचे प्रकार घडल्याचा घटना देखील घडल्या होत्या. मात्र तहसीलदार बाळासाहेब सिरसट यांनी स्थानिक शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेत या रस्त्याचा वाद सामोपचाराने मिटविला. .तहसीलदार सिरसट यांच्या पुढाकाराने मंडलाधिकारी विश्वास शिंदे व ग्राम महसूल अधिकारी अमित वायकर यांच्या प्रयत्नातून शेतकऱ्यांसाठी जवळपास 700 मीटर लांबीचा शेतपानंद रस्ता खुला करण्यात आला. या रस्त्याचा फायदा यापुढील काळात 30 हून अधिक शेतकऱ्यांना होणार असून रस्ता खुला झाल्याने जवळपास पंधरा वर्षापासून पडीक असलेले चार हेक्टर पेक्षा अधिक क्षेत्र लागवडीखाली येणार आहे. यासोबतच या रस्त्यामुळे पाडळी व माणिकडोह रस्त्यापासून ते कुकडी नदीपर्यंत जाण्यासाठी विना अडथळा वापर शेतकऱ्यांसाठी होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.