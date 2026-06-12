पुणे

Junnar Farmers Relief: जुन्नरच्या पाडळी गावात 27 वर्षांनंतर शेतमाल वाहतुकीचा रस्ता खुला; महसूल प्रशासनाच्या निर्णयाचे शेतकऱ्यांकडून कौतुक

पाडळीतील २७ वर्षांपासून बंद असलेला शेतमाल वाहतुकीचा रस्ता महसूल प्रशासनाच्या पुढाकाराने अखेर खुला; शेतकरी व ग्रामस्थांकडून तहसीलदार बाळासाहेब सिरसट यांच्यासह अधिकाऱ्यांचे कौतुक
Infrastructure Revitalization: Revenue Department Resolves 27-Year-Old Road Conflict in Padali

Infrastructure Revitalization: Revenue Department Resolves 27-Year-Old Road Conflict in Padali

Sakal

मिननाथ पानसरे
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जुन्नर : जुन्नर शहरालगत असलेल्या पाडळी गावामध्ये गेल्या सत्तावीस वर्षापासून सुरू असलेला रस्त्याचा वाद सोडविण्यात महसूल प्रशासनाला यश आले. तब्बल सत्तावीस वर्षानंतर शेतमालाच्या वाहतुकीसाठी रस्ता मोकळा झाल्याबद्दल महसूल प्रशासनाच्या निर्णयाचे स्थानिक शेतकरी व ग्रामस्थांमधून कौतुक केले जात आहे. तहसीलदार बाळासाहेब सिरसट यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्येचा विचार करून पुढाकार घेत रस्ता मोकळा करण्यात महत्वाची भूमिका बजावल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांमधून समाधान व्यक्त केले जात आहे.

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