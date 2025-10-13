पुणे

Junnar News : जुन्नरला पंचायत समितीच्या महिलांना आठ, तर खुल्या वर्गासाठी चार जागा

जुन्नर तालुका पंचायत समितीच्या सोळा गणांपैकी आठ जागा महिलांसाठी तर चार जागा खुल्या गटासाठी जाहीर झाल्या आहेत.
Junnar Panchayat Samiti election Seats Reservation draw

Junnar Panchayat Samiti election Seats Reservation draw

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जुन्नर - जुन्नर तालुका पंचायत समितीच्या सोळा गणांपैकी आठ जागा महिलांसाठी तर चार जागा खुल्या गटासाठी जाहीर झाल्या आहेत.

पंचायत समितीच्या सदस्यपदांचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी (सोमवार ता. १३) पंचायत समितीच्या राजमाता जिजाऊ सभागृहात आरक्षण सोडत काढण्यात आली.

Loading content, please wait...
election
junnar
Draw
Woman

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com