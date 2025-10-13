Junnar News : जुन्नरला पंचायत समितीच्या महिलांना आठ, तर खुल्या वर्गासाठी चार जागा

जुन्नर - जुन्नर तालुका पंचायत समितीच्या सोळा गणांपैकी आठ जागा महिलांसाठी तर चार जागा खुल्या गटासाठी जाहीर झाल्या आहेत.पंचायत समितीच्या सदस्यपदांचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी (सोमवार ता. १३) पंचायत समितीच्या राजमाता जिजाऊ सभागृहात आरक्षण सोडत काढण्यात आली..आरक्षण सोडतीसाठी उपजिल्हाधिकारी पल्लवी घाडगे निरीक्षण अधिकारी म्हणून उपस्थित होत्या. तहसीलदार डॉ. सुनील शेळके यांनी सोडत जाहीर केली. निवडणूक नायब तहसीलदार अनंता गवारी, गटविकास अधिकारी प्रतीक चन्नावार, अनिल थोरवडे, संतोष भुजबळ, लक्ष्मण झांजे यांनी सहकार्य केले. राजलक्ष्मी साळवे, वैदिक दले, असिफ पिंजारी, वरद साळवे ह्या विद्यार्थ्यांनी चिठ्ठ्या काढल्या..पंचायत समितीचे सभापती पद महिलेसाठी राखीव असल्याने अनुसूचित जमातीसाठी राखीव झालेल्या बारव व तांबे गणांचे आरक्षण सोडत महिलांसाठी राखीव निघाल्याने उपस्थिती इच्छुक महिलांनी टाळ्या वाजवून आंनद व्यक्त केला.महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ मधील तरतुदीनुसार व जागांच्या आरक्षणाची पध्दत व चक्रानुक्रम नियमानुसार सुरवातीला अनुसूचित जमाती,अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित गण जाहिर करण्यात आले..यानंतर नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठीचे आरक्षण काढण्यात आले. त्यात महिलांसाठी राखीव व सर्वसाधारण महिलांचे आरक्षण काढण्यात आले. यावेळी मोठ्या संख्येने इच्छुक कार्यकर्ते उपस्थित होते.यात प्रामुख्याने आदिवासी भागातील कार्यकर्ते अधिक होते..पंचायत समिती गण आरक्षण :–उदापूर –अनुसूचित जमातीडिंगोरे – सर्वसाधारण.महिला.ओतूर – सर्वसाधारण.धालेवाडी तर्फे हवेली –सर्वसाधारण महिला.पिंपळवंडी – सर्वसाधारण.आळे – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला.राजुरी – सर्वसाधारण.बेल्हे –नागरिकांचा मागास प्रवर्ग.बोरी बुद्रुक – सर्वसाधारण.खोडद – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला.नारायणगाव – अनुसूचित जाती महिला..वारुळवाडी –सर्वसाधारण महिलासावरगाव – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग.कुसूर – सर्वसाधारण.बारव – अनुसूचित जमाती.महिला.तांबे – अनुसूचित जमाती.महिला.१४ ऑक्टोबरला प्रारूप आरक्षणाची अधिसूचना प्रसिद्धी होईल आरक्षणावर हरकती व सूचना १४ ते १७ ऑक्टोबर सादर करता येणार आहेत. सुनावणी अहवाल २७ ऑक्टोबरला विभागीय आयुक्तांकडे पाठवला जाणार आहे. त्यानंतर ३१ पर्यंत सुनावणी होऊन तीन नोव्हेंबरला अंतिम आरक्षण राजपत्रात प्रसिद्ध करणार होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.