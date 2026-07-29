पुणे

Junnar dangerous stunt : जुन्नरमध्ये परवान्याविना पिकअपवर धोकादायक स्टंट; सोशल मीडियावरील व्हिडिओमुळे गुन्हा दाखल

जुन्नरमध्ये पिकअप वाहनातून बेदरकार स्टंटबाजी; सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल, प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर
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unnar pangarimatha pickup stunt social media video dangerous driving dattatray gund junnar police pune rural

Sakal

मिननाथ पानसरे
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जुन्नर : जुन्नर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील पांगरीमाथा येथे बेदरकारपणे पिकप चालवून स्टंटबाजी करणाऱ्या विरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय गुंड यांनी दिली. दरम्यान राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावर पीक अप चालकांकडून अशा प्रकारे सुरू असलेल्या स्टंटबाजीमुळे या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची सुरक्षितता धोक्यात आल्याने या स्टंटबाजी करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईची मोहीम राबविण्याची मागणी प्रवाशांकडून केली जात आहे.

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