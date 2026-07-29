Junnar dangerous stunt : जुन्नरमध्ये परवान्याविना पिकअपवर धोकादायक स्टंट; सोशल मीडियावरील व्हिडिओमुळे गुन्हा दाखल

जुन्नर : जुन्नर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील पांगरीमाथा येथे बेदरकारपणे पिकप चालवून स्टंटबाजी करणाऱ्या विरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय गुंड यांनी दिली. दरम्यान राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावर पीक अप चालकांकडून अशा प्रकारे सुरू असलेल्या स्टंटबाजीमुळे या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची सुरक्षितता धोक्यात आल्याने या स्टंटबाजी करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईची मोहीम राबविण्याची मागणी प्रवाशांकडून केली जात आहे. .याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, कुसुर येथील रविराज बन्सी गायकवाड याने स्वतःच्या मालकीचे पिक अप वाहन क्रमांक एम एच 14 के क्यू 86 53 हे कोणताही वैद्य परवाना नसताना देखील त्याचा भाऊ सुनील बन्सी गायकवाड याला चालवण्यास दिले. सुनील याने मालाने भरलेली गाडी रस्त्यावर भरधाव वेगात चालवून वेडी वाकडी फिरवून स्टंटबाजी करत चित्रीकरण करून सोशल मीडियावर प्रसारित केल्याने तसेच प्रवाशांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाल्याने पोलिस ठाण्याकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..दरम्यान, वाहतुकीच्या नियमांचे पालन न करता स्टंटबाजी केल्यास स्टंटबाजावर जुन्नर पोलीस ठाण्याकडून कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असा इशारा पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय गुंड यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.