Junnar Crime : अवैधरित्या गोवंश वाहतूक करणाऱ्याविरोधात जुन्नर पोलिस ठाण्याकडून कारवाई

जुन्नर - जुन्नर ते नारायणगाव मार्गावर अवैधरित्या गोवंश वाहतूक करणाऱ्याविरोधात जुन्नर पोलिस ठाण्याकडून कारवाई करण्यात आली. बुधवार (ता. 24) रोजी जुन्नर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बादशाह तलाव परिसरात रात्री साडे अकराच्या सुमारास सदरची कारवाई करण्यात आली असून साहिल जाकीर पठाण (वय-24 वर्ष) रा. बादशहा तलाव, ता. जुन्नर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय गुंड यांनी दिली..याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, जुन्नर पोलीस ठाणे हद्दीत कत्तलीसाठी गोवंश येणार असल्याबाबतची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलीस अधिकारी धनंजय पाटील व पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय गुंड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक ऋषिकेश तिटमे यांच्या पथकाने रात्री साडे अकराच्या सुमारास बादशाह तलाव येथे साहिल जाकीर पठाण हा वाहन क्रमांक एम.एच 04 ए.बी 6801 या वाहनाने तीन गोवंश जातीची जनावरे दाटीवाटीने कोंबून जनावरांचे चारापाण्याची तसेच औषधाची सोय न करता कत्तली करिता वाहतूक करत असल्याने त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली..या कारवाई मधील जनावरे संगमनेर येथील गोशाळेत जमा करण्यात आली आहेत. तर आरोपीला अटक करण्यात आले आहे. सदर आरोपीवर यापूर्वीच या प्रकारचे दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणाचा अधिक तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संकेत चौधरी करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.