Junnar Rains : जुन्नर तालुक्यात मुसळधार पावसाने धरणसाठा वाढला; अलदरेतील बंधारा फुटल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान

जुन्नर : जुन्नर शहरासह तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी भागात सोमवारी मध्यरात्रीपासून जोरदार पावसाने हजेरी लावली. मुसळधार पावसामुळे आदिवासी भागातील भात खाचरे तुडुंब पाण्याने भरली तर ओढे पूर्ण क्षमतेने वाहू लागल्याने नदीपात्रातील पाणी पातळी मध्ये समाधानकारक वाढ झाली आहे. किरकोळ अपवाद वगळता आदिवासी भागात कोणत्याही स्वरूपाची मोठी हानी घडली नाही..जुन्नरच्या पश्चिम भागातील मीना व कुकडी नदीच्या खोऱ्यात झालेल्या पावसामुळे वडज व माणिकडोह धरणातील पाणीसाठा वाढण्यास मदत झाली आहे. वडज धरणात 70 मिलिमीटर एवढा पाऊस झाला असून धरणातील पाण्याची टक्केवारी 38.48 % एवढी आहे तर माणिकडोह धरणात 69 मिलिमीटर एवढा पाऊस झाला असून 13.84% एवढा पाणीसाठा निर्माण झाला आहे..जुन्नर शहरापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या अलदरे येथील पिंपळगाव सिद्धनाथ जोड रस्त्या लगतचा मातीचा बंधारा फुटल्याने मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागल्याची घटना घडली. याठिकाणी सुरू असलेल्या नवीन बंधाऱ्याच्या कामातील त्रुटींमुळे ही घटना घडल्याचा अंदाज वर्तवला जात असून संबंधित बंधाऱ्याच्या कामाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून केली जात आहे. या बंधारा फुटल्याने पाण्याच्या जोरदारा प्रवाहामुळे शेतकरी रोहिदास जयराम सरजिने यांच्या गाईच्या गोठ्यात पाणी शिरले. त्यामुळे जनावरांचे खाद्य व मूरघास याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होऊन पाच ट्रॅक शेणखेत देखील वाहून गेले. या प्रवाहामुळे तीन ते चार शेतकऱ्यांचे शेताचे बांध फुटले तर जिल्हा परिषद शाळा ते घोबीचा माळ हा तीनशे मीटर एवढा पाणंद रस्ता वाहून गेला. घटनेची माहिती मिळताच मंडलाधिकारी जितेंद्र शेजुळ व महसूल कर्मचारी नवनाथ पानसरे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन नुकसानीची पाहणी केली. तर ज्या ठिकाणी नुकसानी झाल्या आहेत त्याठिकाणी ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी तातडीने पंचनामे करण्याच्या सूचना तहसीलदार बाळासाहेब सिरसट यांनी दिल्या आहेत..हातवीज येथे वादळी वारा व मुसळधार पावसामुळे घरांचे व जनावराच्या गोठ्याचे पत्रे उडाल्याच्या घटना घडल्या असून मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. शासनाने तत्काळ मदत करण्याची मागणी हातवीजचे सरपंच महादू निर्मळ यांनी केली आहे तर पावसामुळे पुन्हा एकदा इंगळून घाटात मोरी वाहून जाण्याची घटना घडली असून एसटी बस सेवा ठप्प झाली आहे. घाटातील वाहतूक सुरक्षितपणे होण्यासाठी प्रशासनाने ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी सुकाळवेढेचे सरपंच दत्ता गवारी यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.