Junnar News : सावरगाव कुसूर गटातील रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यासाठी जिल्हा परिषद सदस्यांचा पुढाकार

जुन्नर : जुन्नर तालुक्यातील सावरगाव कुसूर गटातील खोरे वस्ती ते निमदरी या रस्त्याला पडलेल्या खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना मोठी कसरत करावी लागत होती. या रस्त्यावरून वाहतूक करताना खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांचे अक्षरशः कंबरडे मोडले जात होते. या भागातील नागरिकांनी या गटाचे नवनिर्वाचित सदस्य गुलाब पारखे यांच्याकडे या समस्येचे गाऱ्हाणे मांडताच पारखे यांनी तत्काळ सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठपुरावा केला व लागलीच या रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्याचे काम या विभागाकडून सुरू करण्यात आले. यामुळे नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांनंतर सत्काराचे हारतुरे घेण्यापेक्षा सर्वसामान्य जनतेची कामे करण्यासाठी नवनिर्वाचित सदस्य हे आपल्या गटात कामाला लागल्याची चर्चा सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये सुरू झाली आहे. .जुन्नर ते निमदरी या मार्गावरून दररोज शेकडोच्या संख्येने वाहनांची वाहतूक होते. जुन्नरहून घोडेगाव, श्री क्षेत्र भीमाशंकर येथे जाण्यासाठी बहुसंख्य प्रवासी या मार्गाचा अवलंब करतात. गेले अनेक दिवस या मार्गावर ठिकठिकाणी मोठ्या आकाराचे खड्डे पडले होते. या खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना मोठी कसरत करावी लागत होती. या खड्ड्यांमुळे लहान मोठे अपघात देखील होत होते. या भागातील स्थानिक नागरिकांसह अन्य प्रवासी या रस्त्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करतात. या रस्त्याच्या दुरावस्थामुळे प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागत होता. .Premium| MP Omprakash Rajenimbalkar: माझे कर्तव्य होते, ते मी पार पाडले....तसेच शिवजयंती महोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. शिवजयंती निमित्ताने किल्ले शिवनेरी येथे छत्रपती शिवरायांना अभिवादन करण्यासाठी मोठ्या संख्येने शिवभक्त येतात. हे शिवभक्त या रस्त्याचा देखील मोठ्या प्रमाणावर वापर करतात. या बाबत या भागातील स्थानिक ग्रामस्थ रोहित घुले, निखिल भगत, कुमार वर्पे, प्रीतम खुळे, आनंद भगत, कृष्णा घुले यांनी जिल्हा परिषद सदस्य गुलाब पारखे यांच्याशी संपर्क साधत ही समस्या मांडली..या समस्येची तातडीने दखल घेत पारखे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे संपर्क साधत तातडीने रस्त्याचे खड्डे बुजविण्याबाबत मागणी व पाठपुरावा केला. बांधकाम विभागाने याची दखल घेऊन या रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्याचे काम सुरू केले. पारखे यांनी तत्काळ केलेल्या कार्यवाहीबाबत स्थानिक ग्रामस्थांनी पारखे यांचे आभार मानले. तर जिल्हा परिषद सदस्यांनी सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्ना प्रति दाखविलेल्या तत्परतेबाबत पारखे यांचे कौतुक केले जात आहे.