Junnar elocution competition : जुन्नर येथील राज्यस्तरीय वक्तृत्व स्पर्धेत रहिमतपूरचा मिथुन माने सर्वोत्कृष्ट वक्ता

जुन्नर : जुन्नर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य राज्यस्तरीय स्पर्धेत खुल्या गटात सातारा जिल्ह्यातील रहिमतपूरचा मिथुन दत्तात्रय माने याने प्रथम क्रमांक पटकावत सर्वोत्कृष्ट वक्त्याचा बहुमान पटकाविला. जुन्नर येथे भारतीय स्वातंत्र्य दिनानिमित्ताने जुन्नर नगर वाचनालय व स्वराज्य मित्र मंडळ यांच्या वतीने भव्य राज्यस्तरीय वक्तृत्व स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते. स्पर्धेचे हे ३८ वे वर्ष होते. या स्पर्धेत सात गटांमध्ये एकूण ३८० स्पर्धकांनी सहभाग नोंदवला. .याप्रसंगी मुख्याधिकारी डॉ चरण कोल्हे, नगराध्यक्षा सुजाता काजळे, स्वराज्य मित्र मंडळाचे अध्यक्ष गोविंद हिंगे, उपाध्यक्ष पोपट टेमगीरे, रमेश खरमाळे, राहुल लव्हांडे, सुरेश परदेशी, भिमा भंजोड, गणेश सोनवणे, वसंत सरोगदे, अमोल तळपे, प्रमोद लांडे, दिपक थकवे, विनोद परदेशी, राहुल पिंपळे यांसह परीक्षक व स्पर्धक उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक स्वराज्य मित्र मंडळाचे संस्थापक मधुकर काजळे यांनी केले. सूत्रसंचालन मेघनाथ जाधव तर आभार ॲड. प्रेरणा काजळे यांनी मानले..या स्पर्धेचा निकाल पुढील प्रमाणे :खुला गट :-प्रथम - मिथुन दत्तात्रय मानेद्वितीय - प्रांजल प्रेमनाथ तनपुरेतृतीय - अनुष्का रामभाऊ वाळे.इयत्ता ११वी १२वी गट :-प्रथम - सई नितीन ससाणेद्वितीय - प्राची संदिप पवारतृतीय - मंजिरी किशोर महामुनी.८वी ते १०वी गट :-प्रथम - आदिती दिलीप भारमळद्वितीय - श्रीकला नवनाथ खेबडेतृतीय - शिवांजली रामचंद्र भोईर.५वी ते ७वी :प्रथम - आर्या स्वप्नील वाळुंजद्वितीय - रितीका संदिप मलघेतृतीय - स्वरा संतोष मुळे.३री ते ४थी :प्रथम - कृष्णा मंगेश कुंभारद्वितीय - नमन विवेक शेटेतृतीय - मान्या शैलेश काळे.१ली ते २री :प्रथम - अधिरा स्वप्नील बोऱ्हाडेद्वितीय - उत्कर्ष सुखदेव असुर्लेतृतीय - अभिनव तानाजी बोऱ्हाडे.ज्युनियर केजी/ सिनियर केजीप्रथम - निधीशा उदय नांगरेद्वितीय - ओजस्वी उत्तम महालेतृतीय - ऋग्वेद रवींद्र मांडेचतुर्थ - प्रांशी अजय गाडेकर,पाचवा - आलोक वैभव भिसे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.