Samarth ITI Placements: समर्थ आयटीआयच्या ४६ विद्यार्थ्यांची कॅम्पस इंटरव्ह्यूमध्ये निवड

बेल्हे : बेल्हे (ता. जुन्नर) येथील समर्थ आयटीआय च्या एकूण ४६ विद्यार्थ्यांची कॅम्पस इंटरव्ह्यूमध्ये, नुकतीच रांजणगावच्या एसपीएम ऑटो कॉम्प प्रा.लि.कंपनी मध्ये नोकरीसाठी निवड झाली आहे. .बेल्हे येथे समर्थ शैक्षणिक संकुलात रांजणगावच्या एसपीएम ऑटो कॉम्प प्रा.लि.कंपनीच्या माध्यमातून कॅम्पस प्लेसमेंट ड्राइव्हचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी आय. टी. आय. च्या विविध ट्रेड (शाखा) मधील विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. प्लांट एच आर हेड सिद्धेश्वर बोगडे यांनी निवड प्रक्रियेची माहिती दिली. या कॅम्पस ड्राइव्हमध्ये ड्राफ्ट्समन मेकॅनिकल,फिटर,मेकॅनिकल डिझेल,मेकॅनिक मोटार व्हेईकल,मेकॅनिक ट्रॅक्टर तसेच कॉम्प्युटर ऑपरेटर अँड प्रोग्रामिंग असिस्टंट (COPA) या ट्रेडमधील विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले..ड्राफ्टसमन मेकॅनिकल : विभागातील पूजा गागरे, जान्हवी गावडे , सिद्धी काटे , अनुजा काटे.कॉम्प्युटर ऑपरेटर आणि प्रोग्रा. असि :- -.साक्षी दरेकर,मनीषा काळे.मेकॅनिक मोटार व्हेईकल:-माऊली चिकणे , निशांत बोंबे , सागर सरोदे, आर्यन जमदाडे, यश रसाळ, आदित्य थोरात, ओम येवले सौरभ जाधव , शुभम सुपेकर, आदित्य वाळुंज, साईराज थिटमे,मधुर जाधव, निलेश गाढवे..फिटर: -प्रदीप मधे, शुभम सरोदे , निलेश करगल, नयेश शिंदे, ओम भोर,, आदित्य राजापुरे.मेकॅनिक डिझेल:- सार्थक भुजबळ, सिद्धेश काळे, प्रणव सणस,शुभम पारधी, सार्थक सोनुले , अविष्कार चौगुले, मयुर पटाडे,साहिल बर्डे, आयर्न मोरे, अक्षय पोखरकर,सार्थक खिलारी, आयर्न शिनलकर.मेकॅनिक ट्रॅक्टर :- वैभव काकडे, अर्जुन डुकरे , यश ब्राह्मने करण डुकरे , ओम भांबीरे,प्रतीक लामखडे, आदित्य जगदाळे , गोविंद जगदाळे, शुभम उचाळे या विद्यार्थ्यांचा निवड झालेल्यांमध्ये समावेश आहे..प्लेसमेंट प्रक्रिया यशस्वी करण्या साठी विकास कणसे, मनोज निमसे, आकाश जेजुरकर यांनी विशेष परिश्रम घेतले. विद्यार्थ्यांच्या या यशाबद्दल संस्थेचे अध्यक्ष वसंतराव शेळके, उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर शेळके, सचिव विवेक शेळके, विश्वस्त वल्लभ शेळके, माजी जिल्हा परिषद सदस्या स्नेहल शेळके, कॅम्पस डायरेक्टर राजीव सावंत, समर्थ आयटीआयचे प्राचार्य पांडुरंग हाडवळे, उपप्राचार्य विष्णू मापारी, प्रशासकीय अधिकारी प्रा.प्रदीप गाडेकर यांनी सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले.