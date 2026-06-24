पुणे

जुन्नरमधील तीन मंडल क्षेत्रात अतिवृष्टी

जुन्नरमधील तीन मंडल क्षेत्रात अतिवृष्टी
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नारायणगाव, ता. २३ : जुन्नर तालुक्यातील बारा मंडल कार्यक्षेत्रात मंगळवारी दिवसभर भिज पाऊस पडला. दिवसभरात सरासरी ५४.३ मिलिमीटर पाऊस झाला. नारायणगाव, जुन्नर, ओतूर या तीन मंडल या क्षेत्रात सरासरी अतिवृष्टी झाल्याने प्रामुख्याने मेथी, कोथिंबीर, फुलकोबी, मिरची, टोमॅटो या भाजीपाला पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
नारायणगाव, जुन्नर, ओतूर या तीन मंडल या क्षेत्रातील शेती पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे उद्यापासून (ता. २५) करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती तालुका कृषी अधिकारी गणेश भोसले यांनी दिली आहे.

जुन्नर तालुक्यात मंगळवारी सकाळी नऊ वाजल्यापासून पावसाला सुरुवात झाली. तालुक्यात २४ तासात सरासरी ५४.३ मिलिमीटर पाऊस झाला. नारायणगाव, जुन्नर, ओतूर या तीन मंडल या क्षेत्रात अनुक्रमे १११ मिलिमीटर, १०७ मिलिमीटर, ६९ मिलिमीटर पाऊस झाला. या तीन मंडल कार्यक्षेत्रात सरासरी ६० मिलिमीटर पेक्षा जास्त पाऊस झाल्याने गुरुवारपासून फळ भाजीपाला पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात येणार आहेत. या तीन मंडल क्षेत्र गावातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी आपल्या परिसरातील ग्राममहसूल अधिकारी किंवा कृषी सहाय्यक यांच्याशी संपर्क साधून पिकांच्या नुकसानीची माहिती द्यावी. पथकातील अधिकारी स्थळ भेट देऊन नुकसानीचे पंचनामे करतील. अशी माहिती भोसले यांनी दिली.

मंगळवारी मंडलनिहाय पाऊस पुढीलप्रमाणे (कंसात एक जूनपासून झालेला एकूण पाऊस, मिलिमीटरमध्ये) :
जुन्नर : १०७.३ (१४५.८)
नारायणगाव : १११ (१५६)
वडज : ३६.३ (४५.८),
निमगाव : ४३.३ (४३.३)
बेल्हे : २३.८ (२३.८)
राजूर : ४२.३ (४२.६)
डिंगोरे : २७.५ (४२.८)
आपटाळे : ४२.३(५०)
ओतूर: ६९(१००.१)
वडज : ५८ (८३.५)
ओझर : ४८.३ (५९.४)
मढ : ४२.३ (४२.६)

बेल्हे मंडल कार्यक्षेत्रात कमी पाऊस :जून महिन्यातील तालुक्यातील पावसाची सरासरी ११५.४ मिलिमीटर आहे. जुन्नर व नारायणगाव मंडल क्षेत्रात जून महिन्यात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे. मात्र बेल्हे मंडल कार्यक्षेत्रात जून महिन्यातील मागील २३ दिवसात सरासरी सर्वांत कमी २३.८ मिलिमीटर पाऊस झाला. यामुळे या भागात खरीप पिकांच्या पेरणीसाठी पावसाची अजून गरज आहे. मात्र तालुक्याच्या मध्य भागात पेरणी योग्य पाऊस झाला आहे.

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