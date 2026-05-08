SSC Exam Result : जुन्नर तालुक्याचा दहावीचा सरासरी निकाल 95.41 टक्के: 24 शाळा शंभर नंबरी

नारायणगाव - जुन्नर तालुक्यातील 89 माध्यमिक शाळांचा सरासरी निकाल 95.41 टक्के लागला.परीक्षा दिलेल्या 5 हजार 58 विद्यार्थ्यापैकी 4 हजार 826 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. 24 शाळांचा निकाल शंभर टक्के लागला.2 हजार 605 मुलांपैकी 2 हजार 439 मुले(93.62 टक्के ) तर 2 हजार 453 मुलींपैकी 2 हजार 387 मुली (97.30 टक्के ) पास झाल्या. निकालात या वर्षी सुद्धा विद्यार्थीनींनी बाजी मारली..मागील वर्षी तालुक्याचा सरासरी निकाल 96.80 टक्के लागला होता. गतवर्षाच्या तुलनेत यावर्षी निकालात 1.39 टक्के घट झाली.50 शाळांचा सरासरी निकाल नव्वद टक्क्यांपेक्षा जास्त लागला.सर्वात कमी 60 टक्के निकाल देवळे येथील अजित पवार माध्यमिक शाळेचा लागला. एका शाळेचा निकाल शून्य टक्के लागला..जुन्नर मधील दहावीचा निकाल दृष्टिक्षेप -* एकूण नोंदणी केलेले विद्यार्थी : 5,076* एकूण प्रत्यक्ष बसलेले विद्यार्थी : 5,058* एकूण उत्तीर्ण विद्यार्थी : 4,826* विशेष योग्यता : 1,399* प्रथम श्रेणी : 1,637* द्वितीय श्रेणी : 1,343* पास : 447* एकूण निकाल टक्के : 95.41तालुक्यातील शाळांचे मागील चार वर्षातील सरासरी निकाल: वर्ष 2022 : ९७.५४ टक्के, 2023 : ९६.९४ टक्के,2024 :९७.५२ टक्के,2025:96.80 टक्के..शंभर टक्के निकाल लागलेल्या शाळा -अनंतराव कुलकर्णी इंग्लिश मीडियम स्कूल, नारायणगाव, श्री महालक्ष्मी विद्यालय उंब्रज, न्यू इंग्लिश स्कूल शिरोली बुद्रुक, विघ्नहर विद्यालय ओझर, शिवनेरी विद्याललय धोलवड, न्यू इंग्लिश स्कूल खामुंडी, आर.बी.देवकर विद्यालय वडगाव आनंद, सावळेरामबुवा दांगट विद्यालय उंब्रज -२, इंदिरा गांधी विद्यालय रानमाळा, येडेश्वर विद्यालय येडगाव,गुरुवर्य गोविंद देव प्रशाला बोरी खुर्द, न्यू इंग्लिश स्कूल खामगाव माणिकडोह, ज्ञानदा विद्यालयल नारायणगाव, शारदाबाई पवार विद्यालय आंबेगव्हाण, ज्ञानदा माध्यमिक विद्यालय मंगरूळ, शितोळेश्वर विद्यालय सितेवाडी, कुलस्वामी खंडेराय विद्यालय हिवरे तर्फे नारायणगाव, यू इंग्लिश स्कूल हिवरे खुर्द, शिवछत्रपती विद्यालय आळेफाटा, शेठ नानसुख रतनचंद मुथा इंग्लिश मीडियम स्कूल जुन्नर, ज्ञानराज इंग्लिश मेडियम स्कूल आळे, शंकरराव बुट्टे पाटील इंग्लिश मीडियम स्कूल जुन्नर, हांडे देशमुख इंग्लिश मेडियम स्कूल आळेफाटा, हिरा इंग्लिश मेडियम स्कूल खानापूर..तालुक्यातील शाळांचा सरासरी निकाल टक्के पुढील प्रमाणे -शंकरराव बुट्टे पाटिल विद्यालय जुन्नर: 98.95,चैतन्य विद्यालय ओतूर:96.51,गुरुवर्य रा. प.सबनीस विद्यालय नारायणगाव:98.10,सुभाष विद्यामंदिर पिंपळवंडी:95.16 ,विद्या विकास मंदिर राजूरी:96.85, सरदार पटेल हायस्कूल आणे :98.27, ज्ञानमंदिर हायस्कूल आळे:96.05, अंजुमन हायस्कूल जुन्नर:96.92,श्री संभाजी विद्यालय बोरी: 98,श्री बेल्हेश्वर विद्यालय बेल्हे:91.28, अण्णासाहेब आवटे विद्यालय जुन्नर:94.83, श्री छत्रपती हायस्कूल येणेरे:96.61,कृष्णराव मुंढे विद्यालय जुन्नर:86.84, एम.जी. हायस्कूल आळे:91.54,,हिंदमाता विद्यालय वडगाव कांदळी: 95.40,श्री.ब्राह्मनाथ विद्यालय पारुंडे:76.47,पंडित नेहरू विद्यालय निमगावसावा:97.59, सद्गुरू एस. एस .विद्यालय पिंपरीपेंढार:96.90, भाऊसाहेब बोरा विद्यालय मढ :93.10,श्री ज्ञानेश्वर विद्यालय सावरगाव( बस्ती):98.50, श्री गाडगे महाराज विद्यालय ओतूर: 98.31, पुष्पावती विद्यालय डिंगोरे:88.46, श्री संत तुकाराम विद्यालय निरगुडे:96.36, शिवनेर विद्यालय आर्वी:97.72,महात्मा फुले विद्यालय खोडद: 91.66, सरस्वती विद्यालय ओतूर:96.38,संत गाडगे महाराज शासकीय आश्रमशाळाओतूर:94.11, आश्रम शाळा खिरेश्वर:90.69,आश्रमशाळा आजनावळे:88.88,न्यू इंग्लिश स्कूल आपटाळे: 92.30, शासकीय आश्रमशाळा तळेरान:97.05,श्री रंगदास स्वामी पोस्ट बेसिक आश्रमशाळा आणे:86.15, आश्रमशाळा सोनावळे:96.29,न्यू इंग्लिश स्कूल निमगिरी:90, सावित्रीबाई फुले विद्यालय ओतूर:93.10, वीर सावरकर विद्यालय बल्लाळवाडी:91.30,शासकीय आश्रमशाळा खटकाळे:84.37,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर विद्यालय तांबे:95.65,आदिमाया शक्ती विद्यालय इंगळुण:94.59,न्यू इंग्लिश स्कूल राजूर क्र.1 : 82.32, शिवांजली विद्यालय चाळकवाडी:96,श्री लेण्याद्री विद्यालय बल्लाळवाडी:84, आश्रमशाळा सोमतवाडी:97.26, समर्थ मधुकरराव विद्यालय चिंचोली काशीद:95.45, आश्रम शाळा जुन्नर:93.54, श्री कुलस्वामी खंडेराय विद्यालय वडज:76.19, अजित दादा पवार विद्यालय घाटघर:66.66, माध्यमिक विद्यालय गुंजाळवाडी:97.05, न्यू इंग्लिश स्कूल कांदळी- नगदवाडी:95, न्यू इंग्लिश स्कूल धामणखेल:92.30,न्यू इंग्लिश स्कूल करंजाळे:90.90,न्यू इंग्लिश स्कूल शिरोली बोरी:94.73, ज्ञानदा माध्यमिक विद्यालय गोद्रे :95.23, न्यू इंग्लिश स्कूल आंबोली:88.23, श्री जगदंबा विद्यालय जाधववाडी:94.73, आश्रमशाळा आलमे :81.81,आश्रमशाळा कोळवाडी:74.07,जे. आर. गुंजाळ इंग्लिश स्कूल आळेफाटा:98.37, विद्यानिकेतन हायस्कूल साकोरी :96.66, रामकृष्ण मोरे इंग्लिश मीडियम स्कूल निवृत्तीनगर:94.28,आश्रम शाळा मुथाळणे:92.85,जयहिंद इंटरनॅशनल स्कूल कुरण:98.38..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.