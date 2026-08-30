Junnar Tourism : किल्ले शिवनेरीसह जुन्नर तालुक्यात पर्यटकांची प्रचंड गर्दी; हॉटेल व्यवसाय, रोजगाराला चालना

जुन्नर : जुन्नर तालुक्याच्या पर्यटनस्थळांवर दिवसेंदिवस पर्यटकांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. रविवार ता. 30 रोजी सुट्टीचा दिवस असल्याने छत्रपती शिवरायांचे जन्मस्थळ असलेल्या किल्ले शिवनेरी येथे हजारोंच्या संख्येने शिवभक्त व पर्यटकांनी गर्दी केली होती. पायथ्याशी असलेली दोनही वाहनतळावर वाहनांची गर्दी तसेच पायथ्यापर्यंत रस्त्याच्या बाजूने वाहनांच्या लांबच रांगा लागल्याचे चित्र होते. एकूणच पर्यटकांची संख्या वाढल्याने जुन्नर शहर व पर्यटनस्थळांवरील हॉटेल व्यावसायिकांसह अन्य रोजगाराला चालना मिळत आहे. तर राहण्यासाठी खोल्या अपुऱ्या पडत असल्याचे चित्र आहे. .मागील आठवड्यात ईद, रक्षाबंधन, शनिवार व रविवार अशा सुट्ट्या आल्याने जिल्हा बाहेरील तसेच स्थानिक नागरिकांनी पर्यटनस्थळी गर्दी केली. तालुक्याच्या पश्चिम भागातील नाणेघाट, दाऱ्याघाट, आंबे हातवीज, हिवरे पठार, दुर्गाडी किल्ला, माणिकडोह व वडज धरण परिसर आदी ठिकाणी पर्यटकांचा राबता अधिक प्रमाणात होता. दिवसेंदिवस पर्यटकांची संख्या वाढत चालल्याने या भागातील छोटे मोठे उद्योग व्यवसायाला चालना मिळाल्याने व्यावसायिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..किल्ले शिवनेरी येथे पायथ्याशी शिवाई देवी देवस्थान ट्रस्टच्या माध्यमातून आलेल्या वाहनांसाठी प्रशस्त पार्किंगची सुविधा उपलब्ध केल्यामुळे पर्यटकांची चांगल्या प्रकारे सोय झाल्याचे बाजार समितीचे संचालक प्रकाश ताजणे व शिवाई देवी देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष राजेंद्र भगत यांनी सांगितले. तर गडावर जाण्यासाठी असलेल्या मुख्य मार्गावर वनविभागाच्या वतीने सध्या संरक्षक भिंतीचे काम सुरू असल्याने पर्यटकांनी काळजी घ्यावी असे आवाहन वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप चव्हाण यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.