Junnar Crime : निमगिरी आदिवासी भागातील हत्याकांड: आरोपी फरार; पोलिसांची मोठी मोहीम सुरु!

जुन्नर : घर व जमिनीच्या वादातून सख्या भावाच्या पत्नीची निघृणपणे हत्या केल्याची गंभीर व दुर्दैवी घटना जुन्नर तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी भागातील निमगिरी येथे घडली. सदरची घटना सोमवार ता 5 रोजी सायंकाळी पावणे सहाच्या सुमारास घडली. या प्रकरणी तुषार निंबा साबळे याच्यावर जुन्नर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेत अरुणा शरद साबळे वय 38 वर्षे यांचा दुर्दैवी अंत झाला. या घटनेची फिर्याद शरद निंबा साबळे यांनी जुन्नर पोलिस ठाण्यात दिली. दरम्यान या घटनेमुळे आदिवासी भागात एकच खळबळ उडाली आहे. .याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, जुन्नरच्या अतिदुर्गम आदिवासी भागातील निमगिरी येथे सोमवार ता 5 रोजी सायंकाळी पावणे सहाच्या सुमारास शरद साबळे यांच्या घराच्या अंगणात फिर्यादी यांचा भाऊ तुषार निंबा साबळे याने घर व जमिनीचा वाद या कारणातून शरद साबळे यांची पत्नी अरुणा शरद साबळे यांच्या छातीवर, हातावर चाकूने वार करत अरुणा यांना चाकूने भोसकून निर्घृणपणे खून केल्याची घटना घडली. घटना घडल्यानंतर तुषार साबळे हा घटनास्थळावरून फरार झाला आहे. .Nashik Crime : बसस्थानकांवरील महिला प्रवाशांचे दागिने चोरणारी 'लेडी चोर' जेरबंद; सीसीटीव्हीमुळे फुटले बिंग.घटनेची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलीस अधिकारी धनंजय पाटील व पोलीस निरीक्षक किरण अवचर यांनी तत्काळ घटनास्थळी भेट दिली. जुन्नर पोलिसांकडून आरोपीचा शोध सुरू असून लवकरात लवकर आरोपीच्या मुसक्या आवळल्या जातील असे उपविभागीय पोलीस अधिकारी धनंजय पाटील व पोलीस निरीक्षक किरण अवचर यांनी सांगितले.