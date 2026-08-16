Junnar Tourism Rush: जुन्नरच्या पश्चिम आदिवासी भागात नाणेघाट-दाऱ्याघाटवर पर्यटकांची प्रचंड गर्दी; खडतर रस्त्यांमुळे नाराजी, पर्यटन विकासावर प्रश्नचिन्ह

जुन्नर : जुन्नर तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी भागामध्ये हजारो पर्यटकांनी पर्यटनाचा आस्वाद घेत वर्षाविहाराचा आनंद लुटला. शनिवार ता. 15 ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिनानिमित्ताने असलेली सुट्टी व रविवार या सलग दोन सुट्ट्यांमुळे तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी भागात मध्ये पर्यटकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती. तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी भागातील पर्यटन स्थळांकडे पोहोचताना रस्त्यांच्या दुरावस्थेमुळे मात्र पर्यटकांना कसरत करावी लागत होती रस्त्यांच्या दुरावस्थेमुळे पर्यटकांमधून तीव्र प्रमाणात नाराजी व्यक्त करण्यात येत होती..पावसाळ्यामध्ये जुन्नरच्या पश्चिम आदिवासी भागातील नाणेघाट व दाऱ्याघाट या प्रमुख पर्यटन स्थळांकडे पर्यटक आकर्षित होत असतात. सुट्ट्यांमुळे गर्दीचे प्रमाण लक्षणीय होते. पुणे, अहिल्यानगर, नाशिक, मुंबई, ठाणे, कल्याण या भागातून पर्यटक मोठी वाहने घेऊन पर्यटनासाठी आले होते. दुचाकीस्वारांची संख्या देखील मोठ्या प्रमाणावर होती. पर्यटकांची गर्दी एवढ्या प्रमाणात होती की जुन्नर शहरातील तसेच पर्यटनस्थळी असलेल्या हॉटेल मध्ये निवासासाठी खोल्या देखील उपलब्ध झाल्या नाहीत. यामुळे भविष्यात होम स्टे च्या संकल्पनेवर पश्चिम भागातील युवकांनी भर दिल्यास रोजगाराची नवी संधी मिळू शकते..जुन्नर तालुका हा राज्यातील पहिला पर्यटन तालुका म्हणून शासनाने जाहीर केला आहे. मात्र आदिवासी भागातील पर्यटनस्थळांकडे जाणारी वाटच बिकट असल्याने वाहनचालकांना व पर्यटकांना मोठी कसरत करून पर्यटन स्थळांकडे जावे लागत आहे. त्यातच रस्त्यावरील वाहनांच्या गर्दीचे प्रमाण लक्षात घेता गंभीर अपघाताची शक्यता नाकारता येत नाही. परिणामी तालुक्याच्या पर्यटनस्थळांचा नेमका कोणता विकास झाला असा प्रश्न पर्यटकांकडून विचारला जात आहे. आदिवासी भागातील पर्यटनाला चालना मिळण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व शासनाने प्रयत्न करावे अशी मागणी स्थानिकांकडून केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.