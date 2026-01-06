पुणे

Caste Certificate Protest : मुलाला जातीचा दाखला नाकारला; अन् आईने टॉवरवर चढून १४ तास केले आंदोलन; पोलिसांच्या शिष्टाईने सुखरूप सुटका!

Junnar Protest : मुलाला जातीचा दाखला मिळावा आणि त्याचे शैक्षणिक नुकसान थांबावे यासाठी आर्वी येथील सविता कांबळे यांनी चक्क १४ तास टॉवरवर चढून आंदोलन केले.
Mother's Desperate Act: 14-Hour High-Altitude Protest for Son's Future

sakal

रवींद्र पाटे ः सकाळ वृत्तसेवा
नारायणगाव : जातीचा दाखला मिळत नसल्याने मुलाचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. फी भरायला पैसे नसल्याने अभियांत्रिकी शिक्षणापासून मुलगा वंचित राहिला आहे. मुलाच्या भविष्याचे काय या विवंचनेत असलेल्या आर्वी - गुंजाळवाडी येथील आर्थिक दुर्बल घटकातील सविता बापू कांबळे(वय 35, सध्या राहणार आर्वी गावडे मळा, मूळ राहणार कर्नाटक) या महिलेने जातीचा दाखला मिळावा या मागणी साठी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून सुमारे दीडशे फूट उंचीच्या बीएसएनएल च्या टॉवरवर चढून आंदोलन केले.

