Caste Certificate Protest : मुलाला जातीचा दाखला नाकारला; अन् आईने टॉवरवर चढून १४ तास केले आंदोलन; पोलिसांच्या शिष्टाईने सुखरूप सुटका!

नारायणगाव : जातीचा दाखला मिळत नसल्याने मुलाचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. फी भरायला पैसे नसल्याने अभियांत्रिकी शिक्षणापासून मुलगा वंचित राहिला आहे. मुलाच्या भविष्याचे काय या विवंचनेत असलेल्या आर्वी - गुंजाळवाडी येथील आर्थिक दुर्बल घटकातील सविता बापू कांबळे(वय 35, सध्या राहणार आर्वी गावडे मळा, मूळ राहणार कर्नाटक) या महिलेने जातीचा दाखला मिळावा या मागणी साठी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून सुमारे दीडशे फूट उंचीच्या बीएसएनएल च्या टॉवरवर चढून आंदोलन केले. .ही महिला बीएसएनएल च्या टॉवर आज पहाटे तीन ते सायंकाळी साडेचार वाजेपर्यंत सुमारे 14 तास बसून होती. आज सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास महिलेला सुरक्षित रित्या खाली उतरवण्यात यश आले.कर्नाटक येथील सविता कांबळे आर्वी येथील गाढवे मळा परिसरातील मातंग वस्तीत राहत आहेत. त्यांचे पती रंगकाम करून व सविता या मोलमजुरी करून कुटुंबाचा चरितार्थ चालवतात. त्यांना दोन मुले आहेत. त्या कर्नाटक राज्यातील असल्यामुळे महाराष्ट्रात जातीचा दाखला मिळण्यात त्यांना अडचण निर्माण झाली. यामुळे मोठया मुलाला अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेता आले नाही..Junnar Crime : निमगिरी आदिवासी भागातील हत्याकांड: आरोपी फरार; पोलिसांची मोठी मोहीम सुरु!.आर्थिक परिस्थिती अभावी मुलाचे एक वर्षाचे शैक्षणिक नुकसान झाले. यामुळे मानसिक संतुलन बिघडल्यामुळे सविता कांबळे या आज पहाटे तीन वाजण्याच्या सुमारास आर्वी येथील बीएसएनएलच्या दीडशे फूट टॉवर चढून टोकाला जाऊन बसल्या. कावळ्यांचा आवाज येत असल्यामुळे स्थानिक नागरिकांनी टॉवरवर पाहिले असता महिला टॉवरच्या टोकाला बसल्याचे सकाळी नऊ वाजता लक्षात आले. त्यानंतर नारायणगाव पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीण संपांगे, हवालदार मंगेश लोखंडे, आपाद मित्र सुशांत भुजबळ, ग्राम महसूल अधिकारी सहदेव सातपुते, आर्वीचे सरपंच प्रशांत डोंगरे यांच्यासह जुन्नर नगर परिषदेचे फायर ब्रिगेडचे कर्मचारी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने घटनास्थळी दाखल झाले. .पोलीस व ग्रामस्थांनी महिलेला खाली उतरण्याचे आवाहन केले. मात्र मला मुख्यमंत्र्यांशी बोलू द्या, जातीचा दाखला द्या तरच मी खाली येईल.अशी भूमिका सविता कांबळे यांनी घेतली. पुणे येथे मीटिंग साठी गेलेले तहसीलदार डॉ. सुनील शेळके यांच्याशी मोबाईलद्वारे संपर्क साधला. त्यांनी आश्वासन दिल्यानंतर महिला खाली उतरण्यास तयार झाली. सुमारे 14 तास अन्न पाणी न मिळाल्यामुळे सविता कांबळे अशक्त झाल्या होत्या. फायर ब्रिगेडचे कर्मचारी व रेसक्यू टीमचे सदस्य राजकुमार चव्हाण,संतोष रोकडे,सुनील शिंदे,लखन दादर यांनी टॉवरवर चढून सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास सविता कांबळे यांना सुरक्षित रित्या खाली उतरवले.त्यानंतर उपचारासाठी त्यांना नारायणगाव येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..डॉ. सुनील शेळके( तहसीलदार)-सविता कांबळे या कर्नाटक राज्यातील असल्याने महाराष्ट्रात त्यांना जातीचा दाखला देण्यात अडचण निर्माण झाली आहे. उपविभागीय अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून कागदपत्राची तपासणी करून जातीचा दाखला देण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.