Junnar water dispute case: सामाईक विहिरीच्या पाण्याच्या वादातून मारहाण; जुन्नर न्यायालयाकडून दोघांना एक वर्षांची शिक्षा व दंड

राजेश कणसे आळेफाटा : सामाईक विहिरीचे पाणी व पाइपलाइनच्या वादातून नातेवाईकाला लाकडी दांडक्याने मारहाण करून जखमी केल्याप्रकरणी बेल्हे येथील बबन लक्ष्मण पिंगट (वय ६७) व देविदास बबन पिंगट (वय ४१) यांना जुन्नर प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने दोषी ठरवून एक वर्षाच्या साध्या कारावासाची व दंडाची शिक्षा सुनावली. हा निकाल न्यायदंडाधिकारी नम्रता महादेव बिरादार यांनी १६ सप्टेंबर रोजी दिला..२३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सामाईक विहिरीच्या पाण्याच्या पाळीवरून झालेल्या वादात आरोपींनी हरिदास नागू पिंगट यांना मारहाण केली होती. बबन पिंगट यांनी गळा पकडून जमिनीवर पाडले, तर देविदास याने लोखंडी खोऱ्याच्या लाकडी दांडक्याने पाठीवर व पायावर मारहाण केली होती. याप्रकरणी आळेफाटा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..सरकारी पक्षातर्फे सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता अनुप ल. लखोटीया यांनी सहा साक्षीदार, वैद्यकीय अहवाल व जप्त मुद्देमाल न्यायालयात सादर केला. न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३२४, ३२३, ५०४ व ५०६ अंतर्गत आरोपींना दोषी ठरविले. सर्व शिक्षा एकत्रित भोगायच्या असून, दंडातून ₹१० हजार जखमी फिर्यादीस नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे आदेश देण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.