पुणे

जुन्नरच्या नगराध्यक्षांकडून नालेसफाईच्या कामाची पाहणी

जुन्नरच्या नगराध्यक्षांकडून नालेसफाईच्या कामाची पाहणी
Published on

जुन्नर, ता. १२ : जुन्नर शहरातील पावसाळ्यापूर्वी सांडपाणी व्यवस्थापनाची तसेच नालेसफाईच्या कामकाजाची पाहणी नगराध्यक्षा सुजाता काजळे यांनी केली.
ऐन पावसाळ्यात नागरिकांना शहरातील नाल्यांमधून वाहणारे पावसाचे पाणी व सांडपाणी याचा नाहक त्रास सहन करावा लागू नये यासाठी दक्षता घेण्याच्या सूचना काजळे यांनी यावेळी नगरपरिषदेच्या अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना दिल्या.
दरवर्षी जुन्नर शहर व परिसरात पावसाचे प्रमाण अधिक असते. शहरातील नाल्यांमधून हे पावसाचे पाणी कुकडी नदीच्या प्रवाहाला मिळते. मात्र बहुतांश वेळा नगरपरिषद प्रशासनाकडून वेळेवर नालेसफाई न केल्यामुळे पावसाचे पाणी नाल्यांमधून न वाहता रस्त्यावरून वाहत असल्याचे दिसून येते तसेच नालेसफाई वेळेवर न केल्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होतो. याची दखल घेत काजळे यांनी शहरातील नाल्यांची तसेच सांडपाणी व्यवस्थापनाची पाहणी केली. पावसाळ्यात नागरिकांना कोणत्याही समस्या निर्माण होऊ नयेत याची दक्षता घेण्याची सूचना काजळे यांनी प्रशासनाला केली. दरम्यान, कामकाजात दिरंगाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे संकेतही त्यांनी यावेळी दिले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Junner drainage management
rainy season preparation in Junner
sewage management Junner
Junner city rainwater management
effective drainage systems Junner
civic issues in Junner
Junner flood prevention tips
environmental management Junner
public health Junner
issues in Junner urban planning
Junner municipal council initiatives
Junner city officials
sewage issues in Junner
health risks from poor drainage
Junner river flood management
जुन्नर सांडपाणी व्यवस्थापन
जुन्नर पावसाळ्यासाठी तयारी
जुन्नर नालेसफाई
जेव्हा जुन्नरमध्ये पाऊस येतो
जुन्नर शहरी आरोग्य
जुन्नरच्या नाल्यांची स्थिती
जुन्नरच्या पावसाळी समस्या
जुन्नर नगर परिषद
जुन्नर नाल्यांची सफाई
जुन्नरच्या प्रशासनाची कामे
जुन्नरचे पर्यावरणीय मुद्दे
जुन्नर चा जलसंधारण प्रकल्प
जुन्नरचे आरोग्य व भौगोलिक आव्हाने