पुणे

जुन्नर एज्युकेशन सोसायटीच्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीत यश

जुन्नर एज्युकेशन सोसायटीच्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीत यश
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जुन्नर, ता. १९ : जुन्नर एज्युकेशन सोसायटीच्या विविध शाखांमधील विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती व महाराष्ट्र प्रज्ञाशोध परीक्षेत यश संपादन केले. यामध्ये शंकरराव बुट्टे पाटील विद्यालयातील केतकी उंडे (२५८ गुण), कौशल कबाडी (२५८), कौस्तुभ गवारी (२५४), आराध्य ससाणे (२४८) व तनिष्का तिखे (२२८) यांनी शिष्यवृत्तीत, तर ऋचा उंडे व अवनी काशिद यांनी प्रज्ञाशोध परीक्षेत तालुक्यात प्रथम क्रमांक पटकावला.
सबनीस विद्यालयातील ईश्वरी दुराफे (२६६), सारंग मडके (२५८), श्रवण पुंडे (२३६), रुद्र साबळे (२३४), देवांश गोडसे (२३४) व सार्थक पुंडे (२१८) यांनी शिष्यवृत्ती परीक्षेत यश मिळवले. इंग्लिश मीडियम स्कूलचा आर्चिस लोखंडे व अर्णव लोखंडे यांनी महाराष्ट्र प्रज्ञाशोध परीक्षेत यश संपादित केले. या विद्यार्थ्यांना मुख्याध्यापिका गायत्री काजळे, सुषमा उकिर्डे, हृषीकेश रायकर, आयान शेख यांनी मार्गदर्शन केले.
या यशाबद्दल संस्थेचे अध्यक्ष ॲड. सुधीर ढोबळे, उपाध्यक्ष संजय बुट्टे पाटील, कार्याध्यक्ष राहुल जोशी, सचिव ॲड. अविनाश थोरवे, संचालक नितीन मेहता, संजय मुथा, सुहास भगत, मुख्याध्यापक सदानंद उकिर्डे यांसह शिक्षक व पालकांनी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले.

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