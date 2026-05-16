पुणे

पत्नीचा खून करून रचला आत्महत्या केल्याचा बनाव

जुन्नर, ता. १६ : निमगावतर्फे म्हाळुंगे (ता. जुन्नर) येथे चारित्र्याच्या संशयावरून पत्नीचा गळा दाबून खून केल्याप्रकरणी पती नवनाथ बाजीराव पारखे (वय ४२) याला जुन्नर पोलिसांनी अटक केली. खुनानंतर पत्नीने आत्महत्या केल्याचा बनाव रचणाऱ्या पतीचा बनाव पोलिसांनी सखोल चौकशीत उघड केला.
नवनाथ पारखे हा पत्नी रूपाली (वय ३५) हिच्या चारित्र्यावर संशय घेत असल्याने त्यांच्यात वारंवार भांडणे होत होती. शनिवारी (ता. १६) दुपारी दीडच्या सुमारास झालेल्या वादातून नवनाथ याने रूपालीचा गळा दाबून खून केला. हा प्रकार लपवण्यासाठी त्याने मृतदेह गोठ्यात दोरीने लटकवून पत्नीने आत्महत्या केल्याची खबर पोलिस ठाण्यात दिली. मात्र, पोलिसांच्या उलटतपासणीत नवनाथची उत्तरे विसंगत आढळल्याने संशय बळावला. घटनास्थळाची पाहणी आणि सखोल चौकशीनंतर त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. जुन्नर पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतले असून, रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती.

